Y el Oscar (no) fue para 'La La Land'

Cuando el director Barry Jenkins soñaba todavía con ganar el Oscar, jamás -seguro- imaginó que sería así: primero, Warren Beatty y Faye Dunaway anunciaron que el premio a la mejor película era para La La Land, de Damien Chazelle, y ya con el equipo del musical más sonado de los últimos años sobre el escenario... bueno, resultó que no, que la estatuilla más codiciada, el gran premio de la noche, era para Moonlight.

La sorpresa de Jenkins fue mayúscula, no solo porque La La Land era, con 14 nominaciones, sin duda alguna la gran favorita de la noche, sino por el accidentado anuncio de los veteranos protagonistas de Bonnie & Clyde, que pasará a la historia como uno de los mayores papelones de los galardones de Hollywood. "Ha habido un error: Moonlight es la mejor película. No es una broma: Moonlight es la ganadora", dijo uno de los productores de La La Land, Jordan Horowitz, ante un incrédulo auditorio. ¿Cómo pudo suceder algo así?

Emma Stone, Casey Affleck, Viola Davis y Mahershala Ali fueron los actores ganadoresEl iraní Asghar Fashadi, ausente de la gala, se hace con su segundo Oscar por 'El viajante'

A Beatty y Dunaway se les entregó por error el sobre con la ganadora del premio a la mejor actriz, la protagonista de La La Land, Emma Stone, según explicó horas después la consultora PriceWaterHouseCoppers, encargada de ese apartado de la gala. "Estamos investigando cómo pudo ocurrir, lo lamentamos profundamente", añadieron los encargados de contar los votos y preservar el secreto hasta la ceremonia. Emma Stone, por su parte, declaró tras la ceremonia que ella había llevado consigo el sobre con su nombre durante el resto de la gala.

El director de Moonlight, que ya se había llevado los premios al mejor guión adaptado y al mejor actor de reparto -para Mahershala Ali- por su drama sobre un niño negro y homosexual que debe abrirse paso en los duros suburbios de Miami, no tuvo más remedio que salir a agradecer el máximo premio de la Academia de Hollywood en una tesitura deslucida, extraña o directamente bochornosa. El error garrafal fue el broche final de una noche de sorpresas, en la que finalmente La La Land no arrasó, a pesar de lograr seis de los galardones a los que optaba. Es el problema de las enormes expectativas...

De todas formas, David Chazelle hizo historia al convertirse, con solo 32 años, en el cineasta más joven en ser distinguido con el Oscar al mejor director. Stone se impuso a experimentadas intérpretes como Meryl Streep e Isabelle Huppert en la categoría de mejor actriz por su papel en el musical, que con su homenaje a clásicos del género como Cantando bajo la lluvia o West Side Story también ganó en las categorías de mejor banda sonora y mejor canción original por City of Stars, obras ambas de Justin Hurwitz.

Por su parte, Casey Affleck logró alzar el Oscar al mejor actor por el drama Manchester frente al mar, de Kenneth Lonergan, quien a su vez obtuvo el premio al mejor guión original. Si bien el hermano pequeño de Ben Affleck sonaba como uno de los favoritos, su triunfo estaba en duda tras airearse la denuncia por acoso sexual que pesa sobre él.

Eso sí, la Academia de Hollywood puso fin este año a la polémica #OscarSoWhite suscitada en las últimas dos ediciones, en las que no hubo negros entre los nominados. A los Oscar de Mahershala Ali como mejor actor de reparto y Jenkins a la mejor película y guión adaptado se sumó el de Viola Davis como mejor actriz de reparto por su trabajo en Fences y otro más, el de mejor documental para O.J: Made in America, de Ezra Edelman y Caroline Waterlow, que se basa en la famosa historia del jugador de fútbol americano O. J. Simpson.

Si bien se esperaba una noche con discursos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la mayoría de los comentarios políticos los efectuó el maestro de ceremonias, Jimmy Kimmel. "¿Se acuerdan del año pasado, cuando parecía que los Oscar eran racistas? Eso ya pasó gracias a él", bromeó la estrella de late night shows. Poco después, Kimmel pidió un gran aplauso para la "altamente sobrevalorada" Meryl Streep, en referencia a las críticas que le hizo Trump a la actriz después de que esta lo fustigara en los Globos de Oro.

Gael García Bernal aprovechó su presencia sobre el escenario -anunciaba un premio- para manifestar su rechazo a las políticas de Trump: "Como mexicano, latinoamericano, trabajador migrante y ser humano, estoy en contra de cualquier muro que nos quiera separar", dijo. Y el otro gran momento político de la noche fue el anuncio de la ganadora a mejor película de habla no inglesa: The Salesman (El viajante), de Asghar Farhadi. El director iraní, que ganó su segunda estatuilla dorada después de Nader & Simin. Una separación, no asistió a la gala en protesta por el decreto migratorio de Trump, que prohíbe el ingreso de ciudadanos de varios países musulmanes, entre ellos Irán. A través de un comunicado leído por una compatriota, Farhadi señaló que "dividir el mundo en categorías como nosotros y nuestros enemigos crea miedo, una falsa justificación para la agresión y la guerra".

La del domingo al lunes no fue una gran noche para los pocos latinos nominados: el chileno Pablo Larraín, cuya película Jackie contaba con tres nominaciones (entre ellas la de mejor actriz para Natalie Portman), pero no ganó nada. Y de vacío se fueron también el mexicano Rodrigo Prieto, que competía por la fotografía de Silencio, de Martin Scorsese -el premio fue para La La Land-, y el español Juanjo Giménez, nominado por el cortometraje Timecode a un premio que fue para Sing. "Yo me espero aquí. A ver si se han equivocado también en los cortos...", ironizó Giménez en Twitter en referencia al error por el que se recordará esta edición. Para colmo, no fue el único: durante el tradicional homenaje a los fallecidos del año, la Academia también metió la pata colocando junto al nombre de la diseñadora de vestuario Janet Patterson la fotografía de su amiga la productora Jan Chapman, que hasta nuevo aviso sigue viva.