La Orquesta cierra el curso con el estreno de una obra de Miquel Ortega

La Orquesta de Córdoba cierra su temporada de abono hoy y mañana en el Gran Teatro (20:30) con el estreno de una obra de Miquel Ortega, Suite de danzas iberoamericanas, a la que acompaña en el programa la Sinfonía nº 7 de Beethoven. Estará dirigida por su titular, Lorenzo Ramos.

Hace algo menos de un año, Ramos sugirió a Ortega la composición de una obra a medida de la plantilla de la Orquesta para celebrar su 25º aniversario. "Mi respuesta no se hizo esperar -señala el barcelonés-. Me propuso también la temática, una Suite de danzas iberoamericanas en la que apareciera como motivo unificador la chacona de Arañés A la vida bona, una obra que, según parece, data de 1624. La idea me pareció estupenda y me puse manos a la obra. Elegí cinco danzas, cuatro de países iberoamericanos que he visitado, y el quinto Cuba, país al que deseo ir desde hace tiempo, y además es la patria de origen de varios profesores de la Orquesta. Los otros cuatro son Argentina, Colombia, México y Brasil".

"Mi intención en esta obra ha sido escribir una música muy directa para el oído, con temas que parecen sacados del acervo popular siendo originales. En algunos momentos, por ejemplo a partir de la sección central del corrido y en el final de esta misma danza, he usado la politonalidad para reflejar la embriaguez de la fiesta nocturna que pretendo narrar", indica Ortega, principal director invitado de la Orquesta de Córdoba.

La introducción de la obra es una fanfarria sobre el motivo original de Arañés, que aparece de vez en cuando en alguna de las danzas a modo de leitmotiv.

En la segunda parte, la formación interpretará una de las sinfonías más célebres de Beethoven, la Séptima, estrenada en Viena en diciembre de 1813. El dedicatario de la obra fue el conde Moritz von Fries.

La sinfonía, señala la Orquesta en las notas del concierto, respeta la tradicional estructura en cuatro movimientos, el primero de los cuales cuenta con una magna introducción lenta: la más larga escrita por el compositor alemán hasta entonces. Llama igualmente la atención la sustitución del habitual lento por un allegretto, que mantiene en primer plano el elemento rítmico, aunque con un carácter obviamente menos trascendente y retórico que el del movimiento anterior, y con un tema principal inicialmente concebido para uno de los Cuartetos Rasumovski. El presto que le sigue conforma una de los scherzi más característicos de Beethoven, e incluye como trío una antigua melodía austríaca.