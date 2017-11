Nuevo orden mundial

La ficha 'THE AUTHORITY: INFIERNO EN LA TIERRA' Mark Millar, Frank Quitely, Dustin Nguyen.ECC. 416 páginas. 36,50 euros.

Decía Timothy Callahan en uno de sus atinados artículos para el sitio web Comic Book Resources que el tebeo de superhéroes más influyente de los últimos veinte años es el Stormwatch de Warren Ellis (y su continuación, The Authority). En sus propias palabras: "Si el Watchmen de Alan Moore alumbró la era moderna de los cómics, el Stormwatch de Warren Ellis engendró la era en la que estamos ahora, sea esta cual sea. Estamos probablemente en las postrimerías de la era post-Stormwatch (…), no quiero decir con esto que Stormwatch y [su continuación] The Authority estén al nivel de Watchmen, pero seguramente son el punto de ruptura con lo viejo y el comienzo de lo nuevo. Léete cualquier otro tebeo de 1996, y léete luego el Stormwatch de Ellis. Se lee como un cómic de la década de 2000, en tanto que el resto se lee como si fuesen cómics de 1989. El ritmo de los cómics actuales (el uso del diálogo y la acción muda frente a los textos de apoyo) abunda en Stormwatch. Incluso si se ignora la esencia temática de la historia, su trasfondo oscuro y su optimismo ante la inevitable fatalidad, uno puede apreciar la clase de escritura que se convertiría en norma media década más tarde. (…) Stormwatch y The Authority está en el ADN del 98% de los cómics de superhéroes publicados hoy día, pero se han asimilado tanto que ni se nota".

Teniendo en cuenta que el texto de Callahan estaba fechado en 2009 (y es que las cosas han variado levemente desde entonces, pero eso queda para otro artículo), lo cierto es que no puedo estar más de acuerdo con él. La mayoría de los tebeos de superhéroes publicados entre 1996 y (precisamente) 2009 son herederos de la narrativa de Ellis en Stormwatch, y tienen como modelo la puesta en escena panorámica (widescreen en inglés) del dibujante Brian Hitch en The Authority. Es por eso que considero esencial su lectura para cualquier aficionado al género, y celebro la recuperación de The Authority por parte de ECC (ojalá la reedición cuaje y la editorial se atreva también con Stormwatch).

De momento se han publicado los dos volúmenes del volumen 1 de The Authority, uno con la etapa completa de Ellis y Hitch, y este segundo titulado Infierno en la Tierra, que contiene los alucinantes episodios del guionista Mark Millar y dibujantes como Frank Quitely, Dustin Nguyen, John McCrea o Arthur Adams, es decir, los números 13 a 29 (y último) de la serie original, publicados por primera vez entre 2000 y 2002. Es cierto que el trabajo literario de Ellis en Stormwatch fue superior al de The Authority (que es visualmente mucho más espectacular gracias a Hitch), y también este segundo tomo es superior en muchos aspectos al primero, pues Millar tomó el concepto de la serie y lo llevó al siguiente nivel, aumentando la acción, el humor negro y la mala leche hasta cotas insospechadas. Los héroes de The Authority no se conforman con darle una paliza al supervillano de turno, quieren reformar el mundo y están convencidos de que el fin justifica los medios. A ver quién es el guapo que les lleva la contraria.