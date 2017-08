Noticias del infierno

La ficha 'FAX DESDE SARAJEVO' Joe Kubert.ECC. 208 páginas. 25 euros.

Si hay un historietista estadounidense identificado con el género bélico, ese es Joe Kubert (1926-2012). Y es que la larguísima bibliografía del maestro incluye títulos tan representativos como G. I. Combat, Our Army at War, Our Fighting Forces, Sgt. Rock o Star Spangled War Stories. Pero todos estos relatos palidecen frente a la que es, seguramente, la obra más personal y desgarradora de Kubert: Fax desde Sarajevo.

La novela gráfica narra la historia real de Ervin Rustemagic, amigo y editor de Kubert, y de su familia durante los 18 meses, entre 1992 y 1993, que duró el asedio a Sarajevo. Una historia de terror y supervivencia en el infierno, estructurada alrededor de los faxes reales que Rustemagic envió a Kubert en ese tiempo. Como recuerda el propio Rustemagic en su epílogo, su amistad con Kubert se remonta a la década de 1970, desde que se conocieron en una convención europea de cómic, y en 1990, ambos decidieron trabajar juntos: "Fue entonces cuando acordamos que Joe realizaría tres novelas gráficas de su nueva serie Abraham Stone para mi empresa Strip Art Features. (…) Pero mientras Joe trabajaba en el tercer volumen, la guerra estalló en Bosnia y Herzegovina, y mi familia y yo nos vimos atrapados allí. Las bombas destruyeron nuestra casa y mi oficina en Sarajevo durante los primeros meses de la guerra".

A partir de entonces, Rustemagic se comunicó con el matrimonio Kubert por fax, con los mensajes que el dibujante rescata e inserta entre las viñetas de su novela gráfica. Mensajes como este: "Queridos Joe y Muriel: ¿Quién hubiese podido imaginar alguna vez que esto podía ocurrir? Es como una pesadilla. Las explosiones de las granadas son continuas. El suministro eléctrico se interrumpe cada poco tiempo. Las tuberías del agua se han roto. La gente hace cola durante todo el día para conseguir sus raciones de agua. Es muy difícil conseguir combustible para poder cocinar. Los niños arriesgan sus vidas ayudando a sus padres a encontrar algo que poder quemar… Da la impresión de que los francotiradores disfrutan matando niños. Quizá lo hacen para poder matar después a los adultos que corren a socorrer a sus hijos malheridos". O este otro: "Queridos Muriel y Joe: (…) durante los últimos diez meses decenas de miles de personas han muerto en Bosnia demasiado pronto. Ayer murió un niño en el vientre de su madre, asesinada por una granada, 20 días antes de nacer. Nunca había vivido una guerra antes que esta, pero no creo que pueda haber otra más cruel en la historia del mundo. Hasta el momento, 1.500.000 granadas han estallado en la ciudad de Sarajevo (tres granadas por cada ciudadano) y nadie podrá contar jamás cuántos millones de balas se han disparado. Esto es un asedio brutal a una ciudad a las puertas del siglo XXI".

Publicada originalmente por Dark Horse en noviembre de 1996, Fax desde Sarajevo regresa a nuestras librerías en una magnífica edición de ECC, repleta de material documental. Es un cómic soberbio, hermoso y estremecedor, que ningún lector debería pasar por alto.