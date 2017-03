"Non ho l'età' es un homenaje a la música con la que crecí"

Vega regresa con Non ho l'età (a la venta desde el pasado viernes), disco en el que realiza un recorrido por sus canciones favoritas de la música italiana, sobre todo de las décadas 50 y 60. Una obra en la que interpreta temas como Nel blu dipinto di blu (Domenico Modugno), Azzurro (Adriano Celentano), Centro di gravità permanente (Franco Battiato) o Città vuota (Mina) y en la que ha contado con la colaboración (en Dio come ti amo) de Elvis Costello.

-¿Usted ya sabía italiano...?

-Las canciones sí que las tenía perfectamente en la cabeza y sabía cantarlas..., pero no bien, como cuando uno espurrea una canción en inglés y hay cosas que están correctas y otras que no. En este disco hay mucho trabajo detrás de preparación, de clases de italiano para que esté bien pronunciado, para que todo esté en su sitio y conseguir naturalidad en un idioma que no es el mío y que no hablo: lo entiendo pero no me arranco a hablarlo del todo con soltura como sí hago con el inglés porque estoy verde todavía. Pero las canciones que he grabado las entiendo, las comprendo, las he hecho mías y las puedo cantar con naturalidad.

-¿Qué la llevó a plantearse este proyecto?

-Es un proyecto que me planteo como un paréntesis en mi carrera como compositora y en mis discos de autor. Quise hacer un pequeño homenaje a mi familia cordobesa, donde la música siempre fue un referente. Tantas Nochebuenas nos hemos juntado (una familia muy amplia) a cantar..., y cantábamos este tipo de canciones. Non ho l'età es un homenaje a esa música con la que crecí y que tanto me ha influenciado en mi forma de escribir canciones. El resultado de todo eso, de esa locura, es un disco que tiene mucho trabajo detrás.

-¿Cómo fue la selección de las canciones?

-Muy difícil. La década de los 60 en la música italiana es muy prolífica, está llena de grandes temas. Hice una preselección de 40 temas dentro de todo lo que había para elegir, mis 40 favoritas, y eso lo filtré a través de mi familia, con la que había compartido y de la que había aprendido esas canciones. Entre todos fueron eligiendo, seleccionando... Todas las que componen Non ho l'età estaban entre esas 40 iniciales, pero no quiere decir que sean todas las que más me gustan; son aquellas a las que yo podía aportar algo como intérprete y como músico, hacer una versión especial y ofrecer algo distinto al público.

-¿Qué le ha aportado Italia a la canción?

-Todo. Este disco es un homenaje a los compositores de los 60 italianos, que yo creo que marcaron un antes y un después y señalaron los cauces por los que iba a evolucionar la canción ligera hacia el pop que conocemos hoy en día y que tuvo su máximo apogeo en Europa y en el mundo con los Beatles. Estas canciones, para mí, son las predecesoras de ese primer pop. La canción ligera es un término a veces denostado, pero su aportación a la música ha sido muy importante. El disco es una forma de decirle a la gente: ojo con la canción ligera, que hay muchísimas canciones que forman parte de la historia viva de la música y que conocéis y forman parte de este género. Y son palabras mayores: de ligeras no tienen nada.

-Una época con referentes emblemáticos como el Festival de San Remo...

-Totalmente. De hecho, hay muchas canciones en Non ho l'età que pertenecieron o debutaron en el Festival de San Remo, precisamente porque era un festival que premiaba la canción por encima del intérprete; las canciones tenían que ser defendidas por dos intérpretes y se premiaba a los compositores y al autor: a la canción en sí misma.

-¿Cómo fue el proceso de grabación?

-Muy bonito. Lo grabamos en un estudio emblemático en Los Ángeles, Capitol Records, historia viva de la música pop. Quise repetir con Sebastian Krys porque creo que es el productor que mejor me conoce, y más allá de que sea en italiano era estrictamente necesario que fuese un disco de Vega. Que sea un disco de música italiana, de la década de los 60 y en idioma italiano ya marcaba bastantes cosas diferentes como para quitarle el hecho de que tenía que sonar a Vega por encima de todo, porque no deja de ser un disco mío. Tributos a la música italiana se han hecho muchísimos... Era importante que tuviera mi sello.

-Y llega el momento de preguntarle por Elvis Costello...

-Hay maravillas que te pasan una vez en la vida por delante, y las agarras y las disfrutas... Yo a veces lo explico y lo cuento incluso para creérmelo yo misma. Cuando tienes la oportunidad, porque pasa por delante, de contar con un artista como Elvis Costello es que de alguna manera lo has motivado, un artista de su talla no necesita esto: para hacer algo así tiene que pasar que le guste y le motive. En mi haber queda esa parte de orgullo de decir: he sido capaz de motivar a este hombre y he sido la primera española en hacerlo. Es como el que pone la bandera en la Antártida...

-¿Cómo va a ser la gira?

-Lo primero va a ser degustar el disco. Creo que es un disco transgeneracional, está hecho para la generación de mis padres (para recordarles aquellas canciones que les hicieron felices), para mi generación (recordarles cuando las escuchaban en casa con sus padres) y para la siguiente (descubrirles dónde nace más o menos el pop en Europa). Es un disco para disfrutar en familia, queremos que lo escuchen, rodarlo, que lo degusten, que lo gasten..., y es un disco para girar en teatros: rezuma una elegancia y unos arreglos que merecen ser degustados en un teatro, aunque no sea el espacio en el que yo suelo tocar, y darle la oportunidad a ese público un poco más mayor de disfrutar de un concierto de Vega sentado y no pegando botes en una sala.

-¿Vendrá a Córdoba?

-Yo siempre quiero ir a Córdoba. La eterna cuestión conmigo es: "Por qué Vega no va más a Córdoba". Y lo que respondo es que a Vega le cuesta mucho trabajo ir a Córdoba. Lo estamos intentando. Yo quiero ir al Gran Teatro, donde hace más de diez años que no toco. Creo que este disco merece un Gran Teatro y un reencuentro con mis paisanos. Córdoba va a estar siempre dentro de mis proyectos. Espero también que los responsables pertinentes me faciliten este acercamiento a mis paisanos, porque a veces me ha resultado más difícil encontrar un hueco en Córdoba que en cualquier otro sitio de España: en casa del herrero, cuchillo de palo...

-Y en el horizonte, ¿algún proyecto de disco de canciones propias?

-Sí. Este disco se coló por delante de La reina pez, que es el proyecto que tenemos planteado para finales de año, pero dependerá de la evolución de Non ho l'età.