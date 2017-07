Mutando en lo inhóspito

La ficha 'Niños mutantes + second' Festival SomosSubmarinos. Fecha:domingo 2 de julio. Lugar: Teatro de la Axerquía. Un cuarto de entrada.

Nada mejor para sobrevivir que morir primero. Los que ya creíamos que nunca mas volveríamos a ver a Niños Mutantes sobre un escenario recibimos la publicación de Diez como una noticia milagrosa que nos alegró la mañana. Se pelearon, y tras decirse de todo menos bonito, decidieron regresar, sin edad ya para tonterías. Y gracias a esa tormenta, el domingo pudimos verles en la Axerquía dentro del Festival de la Guitarra, en una noche compartida con los murcianos Second que tuvo algo de mística y mucho de mutante, de búsqueda de nuevas opciones.

Niños Mutantes arrancaron con Menú del día ante un escaso público que ya venía preso desde casa. Sin duda, el resultado del directo de los granadinos fue intachable, hiperrealista, mucho mas apegado al rock y a los trasiegos oscuros ochenteros de lo que anteriormente hubieran insinuado. Temas de trajín literario como Glaciares y volcanes, Náufragos o No continuar marcaron la senda por la que todo el concierto se camufló, en busca de un amargo tono tenebroso, inhóspito, nada amable, con muchas letras de punzada, en un alarde de rabia que heredan hábilmente todas las canciones, ahora que su último disco se tiñe de escenas en blanco y negro, poco digestivas para quien no quiera mojarse, pero propicias al enganche, con homenaje a Lorca incluido. Mutantes siempre condicionan lo que tocan con un sello propio que les hace reconocibles, pero en directo parece ahora que eso se conduce al extremo, con unas guitarras que mascan las letras bajo el imperio de otra norma suya: la rotunda base rítmica que todo lo aplasta, y todo ello con una extraña lejanía en tira y afloja con el público (¿tal vez el cansancio?). Y así aparecieron también redefinidas joyas de la talla de No puedo más contigo o, sobre todo, la nunca suficientemente alabada Errante, melancólica, derrotista, amarga y desesperada a la vez.

Second comparte con los Mutantes bastante tono oscuro y, aunque haya quien no lo crea, muchas más guitarras y muchos menos sintetizadores de lo que se escucha en sus discos. Así lo matizaron en la Axerquía, donde Sean Frutos volvió a hacer gala de su parsimonia e hieratismo, de sus poses y su miradas, todo ello parte indivisible de su personalidad, junto a un crescendo milimetrizado que acabó en fiesta. No esperen sorpresas de este grupo. Su previsible y matemático directo es válido y atractivo en sí mismo, porque a lo que se va a es a soltar los demonios interiores. Tras ocho discos a cuestas consiguen mantener la viveza y el interés de los presentes que corean la colección de imprescindibles de principio a fin, sobre todo cuando suenan temas como Rincón exquisito, 2502, Primera vez o Atrévete. Son corredores de fondo, saben que las melodías pueden crecer en un medio hostil y frío (Joy Division), y así han podido forjar una carrera sólida que tiene fieles por donde pasan. Y luego viene la parte en la que hay que recitar manos en alto su mejor canción, la mas interiorizada y aplaudida, la que nos hace el retrato exacto de quienes son: Nivel inexperto, una pieza para seguir cantando en bucle hasta que amanezca.