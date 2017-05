Museo Arqueológico150 años

La crónica del año 1867 en Córdoba refleja el nacimiento de Mateo Inurria, la construcción del Salón Liceo del Círculo de la Amistad, incendios en los hospitales de San Lázaro y el Cristo de la Misericordia y el asesinato de un cantero en la Ronda de los Tejares. La iniciativa gubernamental de crear, por Real Decreto de 20 de marzo, el Museo Arqueológico Nacional y una serie de museos arqueológicos provinciales, con el objetivo de normalizar el acopio de materiales que se estaba produciendo como resultado de las recientes investigaciones, tuvo un impacto inmediato en la ciudad; a comienzos de mayo de ese año la Comisión de Monumentos de Córdoba ya tenía consignado presupuesto para la formación del Museo Arqueológico Provincial. Una institución que, después de haber pasado por distintas sedes, celebra su siglo y medio de historia.

El origen de estos centros en la España del XIX, señala la directora del museo, María Dolores Baena, "es bastante complejo: no surgen de manera espontánea sino que son hijos de su tiempo". Aparecen "como signos de identidad de un territorio", y también porque muchas colecciones que habían permanecido en ámbitos privados "se hacen públicas". Los museos nacen para "poner este patrimonio al servicio de la sociedad", en el marco de un movimiento que implicó la creación de las comisiones de monumentos, "que van recogiendo piezas arqueológicas de colecciones antiguas que había en las ciudades y también las que proceden de las distintas desamortizaciones del siglo". En Córdoba el Museo Arqueológico estuvo inicialmente unido (hasta principios del siglo XX) al de Bellas Artes, creado en 1844. En los años previos a 1867 "había habido bastante movimiento en la ciudad a favor de crear un museo arqueológico". Entre las figuras relevantes en el proceso, destaca Baena, aparece Luis Maraver y Alfaro, "inspector de antigüedades de la Real Academia de la Historia y conservador de la colección de arqueología de la Comisión de Monumentos". Él propone una expedición arqueológica a Fuente Tójar y Almedinilla entre los años 1866 y 1867 "de la que salen las cerámicas ibéricas que hoy conocemos o las famosas falcatas de Almedinilla, junto con otras piezas iberorromanas y romanas". Esto provoca un aumento de la colección y la presentación de una memoria por parte de Maraver y Alfaro en la que insta a la creación del museo. "La comisión manda cartas a todos los municipios de la provincia solicitando que aquellas personas o ayuntamientos que tuvieran piezas arqueológicas las aportaran a Córdoba para la puesta en marcha" del centro. María de la Sierra Arroyo, "maestra de niñas" en Fuente Tójar, suministró numerosos materiales.

Los museos que nacieron a raíz del Real Decreto eran provinciales ("se habían creado años antes esas nuevas demarcaciones administrativas, que llegaron a cortar comarcas naturales") y reflejan cierto espíritu romántico "del regreso a la tierra y la creación de identidad del territorio".

A comienzos del siglo XX, la necesidad que el museo tiene de una sede propia es muy evidente, "y se da también la circunstancia de los hallazgos en Medina Azahara, donde Velázquez Bosco inicia sus excavaciones en 1911". "Este museo siempre ha estado en directa relación con los grandes yacimientos y monumentos de Córdoba, incluidos la Mezquita y el Templo Romano", subraya Baena, que recuerda que "en 1916 el director general de Bellas Artes anuncia un concurso para alquilar una casa que sirva de sede al museo". Gana el número 4 de la plaza de San Juan. Allí se instala, "pero la casa no reunía las condiciones adecuadas y la colección sigue creciendo". Entra entonces en escena Joaquín María de Navascués, "una figura clave" en la historia de los museos españoles "que vino a Córdoba como director después de un periodo de interinidad de José de la Torre y del Cerro". Era julio de 1921. La siguiente sede del Arqueológico será el número 7 ("en realidad no es una casa sino varias casas unidas, de origen mudéjar") de la calle Velázquez Bosco (hoy, Samuel de los Santos Gener), sede actual de Casa Árabe. Allí se traslada en 1925, "contra el criterio de Navascués, que no consideraba adecuado" este espacio.

Uno de los nombres más importantes en la historia del Museo Arqueológico, al que proporcionó "un impulso enorme", es Samuel de los Santos Gener, director desde 1926 hasta su jubilación, en 1958. "Tuvo otros muchos cargos. Estuvo vinculado a la docencia, fue profesor de Historia del Arte en la Escuela de Artes y Oficios y de lengua alemana en el Instituto de Segunda Enseñanza, miembro de la Real Academia de Córdoba...". En el museo "ordenó las colecciones y las trató con un criterio museográfico moderno para la época". Pero en la Guerra Civil tuvo que dejar el cargo: "Fue suspendido de sus funciones en el cuerpo de arqueólogos, archiveros y bibliotecarios, por un expediente depurativo, desde el 29 de octubre de 1936 hasta el 1 de febrero de 1938. Por ser socialista, no estar casado... Cuando lo readmiten en el cuerpo lo mandan al Archivo de Hacienda de Badajoz, ciudad en la que también se encarga de la Biblioteca Provincial y el Museo Arqueológico". Un periodo en el que el Arqueológico de Córdoba tuvo varios directores, entre ellos, de nuevo, José de la Torre y del Cerro, "que fue una figura principal, junto a Félix Hernández, para que Santos Gener pudiera volver". Cuando el Arqueológico llegó a la sede de Velázquez Bosco "tenía unos 4.000 objetos"; con Santos Gener se llega a "cerca de 20.000".

En su segunda etapa como director "lleva también excavaciones en Córdoba y provincia", de las que existe en el centro un rico archivo documental que incluye diversas publicaciones: "Él hace estudios de la Córdoba romana y pone las bases para su conocimiento. Hay teorías suyas que han tenido gran proyección". "Es una época de mucha construcción en la ciudad", anota Baena, "y los hallazgos en el entorno del foro romano son continuos y riquísimos, así como otros visigodos, de época islámica...".

A partir de una orden en los años 40 de organización documental de las colecciones de los museos (libros de registro, fichas de catalogación e inventario..., "que no existían hasta entonces"), Santos Gener "organiza todo el museo, hace los libros de inventario que hoy tenemos, las fichas de inventario y de catálogo sistemático, como se llamaba entonces". Con estos códigos "se estuvo trabajando en los museos españoles hasta los años 90, cuando el Ministerio y las comunidades autónomas organizan otro tipo de sistema, Domus, que ya está informatizado".

Y, otra vez, el problema del espacio: "El crecimiento de las colecciones era grande y el museo necesitaba otra sede. Es una constante en su historia, y de hecho ahora estamos en un proceso de cambio en el que nos falta una parte". Navascués, que era inspector general de museos, y Santos Gener buscan una nueva ubicación: "Examinan unos 20 edificios entre 1940 y 1941 y eligen el palacio renacentista de los Páez de Castillejo, en la plaza de Jerónimo Páez, que era una casa de vecinos y había tenido distintas funciones. Allí estuvo la primera antena de telefonía de Córdoba". El Estado lo adquiere en 1942 por 500.000 pesetas. Entre Navascués y Santos Gener "hacen lo que puede llamarse un primer plan museológico para la institución". A ellos se une Félix Hernández, que rehabilita el edificio entre 1945 y 1959. "Descubren que aquí pudo estar el teatro romano de la ciudad. En una de las zonas del palacio hallan unas escalinatas de época romana, que no pertenecían a la cavea del teatro pero sí formaban parte de la infraestructura urbana que se crea a la vez, una serie de plazas aterrazadas para salvar el desnivel entre la parte alta de la ciudad y la baja y para que se pudiera entrar a distintos niveles al teatro", que salió a la luz en las obras del edificio de ampliación, en el cual fue integrado.

En 1959 gana la plaza de dirección del museo Ana María Vicent, "otra de las grandes figuras" de su historia. Permaneció en el puesto hasta 1987, cuando fue sucedida por el conservador de entonces, Alejandro Marcos, que era su marido. "Hizo una labor ingente", afirma Baena, que la define como "una mujer valiente en tiempos difíciles: se enfrentaba a todo, incluso al gobernador civil para salvar las piezas que se iban encontrando en los solares de Córdoba".

Ya en la sede de Jerónimo Páez (desde 1962), Vicent dedica sus esfuerzos "a que el museo crezca y sea más conocido, con una difusión más amplia y con más medios, hace exposiciones y funda el boletín Corduba arqueológica, que estuvo hasta 1985, y crea el Servicio de Investigación de Arqueología Urbana de Córdoba", que excava más de 120 solares en la ciudad y lleva su labor a la provincia. El incremento de piezas en esta época "es tremendo". Vicent fue nombrada en 1972 directora de las excavaciones de Medina Azahara "y gestionó la compra de la totalidad de los terrenos de Córdoba la Vieja".

Vicent impulsó también la adquisición de los solares en los que fue construido el nuevo edificio del museo, inaugurado en 2011 en el marco de un ambicioso y dilatado proyecto de ampliación (el nuevo edificio, que es actualmente el único visitable) y restauración (del Palacio de los Páez, que acogerá la exposición permanente). Después de Vicent llegó a la dirección Francisco Godoy (en 1990), sucedido en 2002 por María Dolores Baena, en cuya etapa el centro ha puesto en marcha numerosas iniciativas de promoción y difusión con objeto de reforzar sus lazos con la sociedad. El museo expone un 1,2% de sus fondos (que abarcan desde la Prehistoria hasta la Edad Moderna) en su nuevo equipamiento mientras espera desde hace años un impulso del Gobierno a la segunda fase del proyecto.