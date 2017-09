Muere a los 69 años Len Wein, creador del mítico personaje de Marvel Lobezno

El escritor y editor Len Wein, creador de personajes como Lobezno y de obras como All-New X-Men ha fallecido a los 69 años, según informó ayer DC Entertaiment. "Con gran pesar" DC Entertaiment lamentó el fallecimiento de Wein, "un querido amigo que contribuyó durante largo tiempo a la compañía", indicó la editorial de cómics.

Wein, nacido en Nueva York en 1948, fue además cocreador, junto a Bernie Wrightson de La cosa del pantano y en su larga carrera escribió cientos de títulos. Además, tuvo una exitosa carrera en la animación televisiva donde firmó los guiones de series de éxito como X Men o Spider-Man y Batman: The Animated Series". La presidenta de DC Entertainment, Diane Nelson, indicó que Wein fue "una las personas más cordiales" y "una leyenda del cómic" y que escribió o editó casi todos los personajes importantes de DC: "No hay apenas una faceta del mundo de DC en la que Len no hubiera colaborado". Nelson insistió en que tanto ella como DC y la industria echarán "mucho de menos" tanto a Wein como a su talento. "Nuestro amor y nuestras oraciones van para Christine [Valada, su esposa], su familia y sus fans", destacó.

Marvel se refirió a Wein como "un gigante de la historia cuya carrera creativa sobresale como una de las más prolíficas y significativas de todas". Sobre el personaje de Lobezno, Marvel recordó que Wein lo presentó como un agente canadiense enviado para enfrentarse al Increíble Hulk y un año más tarde utilizó al héroe mutante para revivir a Los hijos del átomo.