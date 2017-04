La historia que vivieron los compositores Wolfgang Amadeus Mozart y Antonio Salieri es una historia dual, algo así como bicéfala. Por una parte va la leyenda romántica, hoy mítica, y por otra la realidad que los historiadores tratan de desenmascarar. La primera habla de celos y de malsana envidia, de un envenenamiento, de un hombre de negro que pudo ser Salieri, de la muerte de un Mozart enajenado, fantasmagórico. La segunda, de una muerte causada, a los 35 años de edad, por una infección que hoy sería perfectamente curable y de una relación entre Mozart y Salieri que tuvo más de amistad que de rivalidad. Dos historias bien distintas, casi opuestas, que conviven porque a estas alturas se puede hablar de dos Mozart y de dos Salieri, de los de verdad, los humanos sufrientes y murientes, y de los de ficción, arquetípicos ya y trascendidos.

La segunda vía, la mítica, le debe mucho a Aleksandr Pushkin, pues el escritor ruso fue el primero que la noveló, en 1830. Su historia, sin embargo, inspiró con los años otras dos adaptaciones que la hicieron popular. En el cine la multipremiada película Amadeus, de Milos Forman, ya en el siglo XX, y en la ópera Mozart y Salieri, de Rimski-Kórsakov, en las postrimerías del XIX. Esta pieza lírica es la que se representa estos días en la Fundación Juan March de Madrid, con producción del Teatro de la Zarzuela. Y lo hace con el joven tenor cordobés Pablo García López metido en la piel de Mozart, un papel que nunca había hecho hasta ahora y que representa hasta el próximo domingo. Las buenas críticas en los diarios y revistas especializadas se suceden y una larga cola en la taquilla una hora antes de que comience la función atestigua que está siendo un éxito. García López lo confirma con una sonrisa pletórica. "Esta saliendo todo redondo, con muy buena química y momentos muy especiales", señala. Hasta el punto de que Mozart y Salieri se ha convertido en uno de los ejes de la temporada operística de la primavera madrileña. Entre su público ha tenido ya a figuras de la ópera y la música como la soprano María Bayo o el pianista Aurelio Viribay.

La charla con García López se realiza primero en la moderna cafetería de la Fundación y luego en su camerino, mientras lo van transformando desde su imagen liviana de joven español del siglo XXI a la del genio austriaco del siglo XVIII. Pablo, apenas dos horas antes del comienzo de la función, que graba en este caso Radio Clásica, se toma un café y una magdalena con confitura porque dice que "para cantar necesito energía". Está feliz, se le nota, y lo explica. "Esta ópera, al ser en ruso y nueva para mí, era un reto, pero me ha llegado con la experiencia adecuada. De haber sido más joven quizá me hubiese asustado, pero ahora no, ahora lo estoy disfrutando e interiorizando mucho, la he convertido en algo muy mío que me está haciendo crecer en todos los aspectos", explica. También reconoce que la preparación de esta ópera, que empezó en Berlín hace más de tres meses, está conectada con su propia vida, pues coincidió con la muerte de su abuela y eso ha hecho que los aspectos más dramáticos de la obra se conecten con la propia biografía. "Han confluido muchas cosas para que sea una ópera especial", resume.

Mozart y Salieri, una obra corta pero de intensidad tremenda, que apenas deja respiro, es un drama que relata la historia de un genio como Mozart y de un músico con enorme pasión como Antonio Salieri, seis años mayor que él y que lo sobrevivió varias décadas pero sin rozar si siquiera las alturas de su contemporáneo. Habla pues la ópera, muy teatral en su concepción, de la envidia, de la muerte, de la mala conciencia y del talento. Según explica García López, "de cómo la envidia, que siempre está ahí, puede ser un motor que nos hace mejores o algo que se envenena en nuestro interior y nos empobrece". El genio, parece decirnos la pieza, se mantiene en su pureza, mientras que el que se sacrifica sin talento lucha contra sí mismo y se va dejando en el camino la inocencia. La ópera, con dirección musical del gallego Borja Mariño y escénica de la directora teatral argentina Rita Cosentino, enriquece su dramaturgia con unas proyecciones de gran belleza y lirismo que refuerzan la comprensión de la parte inconsciente de los personajes, que le dan hondura a la propuesta.

A García López, magnífico como Mozart, le da la réplica como Salieri Ivo Stánchev, barítono búlgaro afincado en España. Sus voces, ligera y sutil la de Pablo, juguetona, y honda y dramática la de Stánchev, hacen, según García López, una especie de "contrapunto" vital para comprender lo que hay al fondo de cada personaje. En camerinos, Ivo y Pablo, que nunca habían trabajado juntos hasta la fecha, bromean y demuestran que es real eso de la buena química. García López, muy dado a jugar con las palabras y las entonaciones, le españoliza el apellido a Stánchev para convertirlo en Sánchez y ambos comentan con ironía una de las críticas que acaban de publicarse. El camerino del tenor es un ir y venir de gente, una especie de camarote de los hermanos Marx en el que la maquilladora y el peluquero hacen su labor entre pelucas, cremas y bromas mientras no paran de entrar y salir personas.

Pablo García López, mientras se prepara haciendo pruebas de voz, reconoce que esta aventura no está siendo sólo la ópera para él, sino el redescubrimiento de Madrid. "Llevaba tiempo sin actuar aquí, y regresar ha sido una buena experiencia", explica. El tenor, que habitualmente vive en Berlín, donde persiste en esas clases de canto que comenzase de niño en el Conservatorio Superior de Córdoba, se trasladó hasta la capital de España a finales de marzo y allí ha alquilado un apartamento para hacer una vida cuanto más normal mejor. "Las mañanas las dedico a pasear, a ver a mis amistades, a desconectar, porque con los años me voy dando cuenta de que no todo puede ser la ópera", dice. Y añade que en este periodo ha sentido que Madrid le da muchas cosas que en Berlín no encuentra. "No es que piense en mudarme de Berlín, pero quizá sí en alquilar aquí y compatibilizar la vida en ambas ciudades", señala.

García López no se olvida tampoco de Córdoba, a la que volverá en mayo, cuando deje atrás por un tiempo la peluca mozartiana, para retomar fuerzas junto a la familia. "Me encanta pasear por Córdoba, pasear solo y de noche, por la Judería, por el Cristo de los Faroles, y es algo que tengo muchas ganas de hacer", explica. También se acuerda de Villaralto, el pequeño pueblecito de la comarca de Los Pedroches del que procede su familia y que él considera propio pues allí ha pasado muchos momentos desde la infancia. El tenor señala que le encantaría estar allí para la Divina Pastora, una romería que se celebra a comienzos del próximo mes y que es una de las fiestas principales de este municipio. Todo ello como descanso antes de volver a la carga con una temporada apenas sin tregua en la que aún le espera Tel Aviv con Turandot de Puccini, bajo dirección del maestro Zubin Mehta; el Festival de Santander con Mozart y Salieri, o San Sebastián, con Così Fan Tutte.

Mientras todo eso llega, Pablo trata de disfrutar de sus últimos días como Mozart en la Fundación Juan March. Mozart, que es muy especial en su carrera pues su voz siempre ha sido considerada como muy mozartiana y porque además el compositor austriaco le fascina. Más si cabe ahora que, tras leer a fondo su correspondencia, ha hecho suyo, con su acento y su rostro y quitándole ese estereotipo de loco que el tenor no considera ajustado a la realidad. "Mozart fue un artista genial y no diría que infantil, pero sí juguetón", explica el tenor. Características que, salvando las distancias, también podría utilizar para definirse a sí mismo porque él también es así. Un joven con su halo de inocencia yen y apariencia sin envidia cuya carrera no para de crecer y crecer bajo la tutela de un Wolfgang Amadeus Mozart que parece protegerlo desde la eternidad.