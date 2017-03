Memoria de un pintor entre la lluvia

Pepe Duarte, en todas sus facetas, el hombre, el artista, el soñador, el profesor, fue recordado ayer por amigos y familiares (estaban su viuda y su hijo) en uno de los espacios de Córdoba que conservan su huella, el Jardín de los Poetas (junto a la muralla del Marrubial), donde a comienzos de los años 90 pintó un mural que acaba de ser restaurado por el Ayuntamiento y enriquecido con una placa en memoria del pintor. La lluvia dejaba en la mañana estampas y sensaciones muy distintas a las que proyecta el mural, pero no impidió que al acto asistiera un nutrido grupo de personas en el que figuraban artistas de la ciudad como Rita Rutkowski, Antonio Bujalance, Hisae Yanase o Tete Álvarez. Los más íntimos se fueron luego a Bodegas Campos a continuar la evocación.

Jacinto Lara fue el encargado de dirigirse a la audiencia como portavoz de la comisión organizadora de la actividad, de la que forman parte Juan Cuenca y Juan Serrano, compañeros de Duarte en Equipo 57, y el crítico y profesor Ángel Luis Pérez Villén. "Pepe está aquí", afirmó con palabras bañadas en lluvia, frente al mural de paseantes y perro. Minutos antes, Lara había recordado la importancia de Duarte en sus inicios como artista: "Fue la primera persona que me dijo que pintar era un trabajo al que había que dedicarle la vida. Yo quería hacer Bellas Artes, y me dijo: '¿Tú quieres ser pintor o profesor?'. Yo respondí que pintor, y él dijo: 'Entonces, al taller a trabajar todos los días'. Eso es lo que me queda de Pepe".

"Era un hombre que estaba pendiente de que los jóvenes fuésemos capaces de seguir en esta historia, que en una ciudad de provincias como esta era muy difícil. Siempre nos ayudó y nos alentó a eso, a seguir trabajando. No había que pensar que esto era para vivir, para ser famosos…, era un trabajo como otro cualquiera. Él me recordó una frase de Ingres, que decía que el arte es un trabajo más como la carpintería o la forja de hierro", añadió Lara, que destacó algunos rasgos de la trayectoria del homenajeado: "Lo primero que conozco de Pepe Duarte es Equipo 57. Después, cuando vuelvo a España, se había ido a Estampa Popular y estaba haciendo las campesinas. Yo soy de un pueblo, hijo y nieto de campesinos. Imagínate cómo me puede llegar eso, y más con la factura con que lo hacía… Era un grandísimo pintor. Cuando yo vi aquellos campesinos entendí que se podía traer la gente del pueblo a una obra de arte, y verla reflejada en aquellas mujeres con aquellos sombreros, con esa soledad infinita que había en sus cuadros. Lo he seguido siempre. Pepe nunca ha sido capaz de estar parado, siempre ha estado evolucionando, modificando cosas y avanzando en el arte".

El homenaje, explicó Pérez Villén, surgió "de manera espontánea" a través de amigos de Duarte, fallecido el pasado 21 de enero, que no pudieron desplazarse a Madrid para darle el último adiós. "Pensábamos que era necesario que lo tuviésemos presente de alguna manera en Córdoba", indicó el experto, que considera que, después de la restauración "de urgencia" que se ha realizado del mural, "sería conveniente que el Ayuntamiento acometiera con más tranquilidad una restauración más a fondo; merece la pena, es un patrimonio para los cordobeses".

"Hay mucha gente que quiere a Pepe en Córdoba y no pudo ir a Madrid", señaló Cuenca, "así que había que hacer un acto en el que nos viéramos y lo recordáramos". "Ha sido algo, como decimos nosotros, improvisadamente organizado", añadió el arquitecto.