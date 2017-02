El director de Medina Azahara solicita a la Junta su traslado

El director del conjunto arqueológico de Medina Azahara, José Escudero, que lleva en el cargo desde marzo de 2013, ha solicitado a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía "el concurso de traslado", con el objetivo de ocupar otra plaza, lo cual "es un derecho que ampara a todos los funcionarios".

Así lo confirmaron fuentes de la citada Consejería de Cultura, que precisaron que, además de la petición de Escudero, también se han presentado solicitudes de concurso de traslado por parte de "varios trabajadores" de la antigua ciudadela califal.

Las mismas fuentes no han precisado las razones que están detrás de la petición de traslado de quien, en el caso de Escudero, ha desarrollado buena parte del trabajo que sustenta el dossier ya presentado ante el Ministerio de Cultura por la Junta de Andalucía y con el que la antigua ciudad palaciega del siglo X opta a ser declarada Patrimonio Mundial por la Unesco.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Córdoba, José María Bellido, exigió ayer a la Junta de Andalucía que tenga "transparencia absoluta y que se informe a todo el mundo de lo que ocurre" en el conjunto arqueológico. Bellido recordó que "estamos inmersos en pleno proceso, apoyado por todos", para la declaración de Medina Azahara como Patrimonio Mundial, de ahí que asegure que no quiere "hacer un debate político demasiado duro, porque nos jugamos como ciudad la declaración". No obstante, exigió, aparte de "transparencia absoluta", un "debate responsable por parte de la Junta después de la información, para poder solucionar los problemas que haya y no poner en peligro, que es lo que no quiere hacer nadie, la declaración de Medina Azahara como Patrimonio de la Humanidad".

Por otra parte, Pedro Caro y Manuel Pedregosa presentaron ayer en el Centro de Recepción de Visitantes una "alternativa" que han elaborado conjuntamente "para mejorar el acceso" a la antigua ciudad palatina "con un carácter puramente propositivo". La acción contó con el apoyo de la asociación Amigos de Medina Azahara. El artista Miguel Ángel Moreno exhibió una performance.