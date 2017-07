Martín Cuenca y Garaño y Arregi competirán en San Sebastián

Manuel Martín Cuenca y Aitor Arregi y Jon Garaño son algunos de los directores que llevarán sus películas a competición en la sección oficial de la 65ª edición del Festival de Cine Internacional de San Sebastián, según informó ayer el director del certamen, José Luis Rebordinos.

La sección oficial contará con cuatro títulos de producción española, de los que ayer se anunciaron tres: El autor, de Martín Cuenca, Handía, de los vascos Garaño y Aitor Arregi, que este año se estrenan como pareja en la dirección con la producción de José Mari Goenaga, y Life and Nothing More, de Antonio Méndez Esparza. Serán, en total, 20 títulos españoles los que competirán en las diferentes secciones del Zinemaldia: la sección oficial, Zabaltegi, Perlas o Cine en Construcción.

Fuera de competición, y por primera vez en una sección oficial, se estrenarán los dos primeros capítulos de la serie de televisión La peste, dirigida por Alberto Rodríguez, con Paco León en el reparto.

Además se proyectarán el debut en la dirección de Sergio G. Sánchez, Marrowbone (El secreto de Marrowbone), y Morir, de Fernando Franco, con Marian Álvarez y Andrés Gertrudix.

Por primera vez en Zabaltegi estará una serie de televisión, Vergüenza, de Juan Cabestany y Álvaro Fernández Armero, protagonizada por Javier Gutiérrez y Malena Alterio y que se podrá ver completa, diez capítulos.

También en esta sección competirán el documental Muchos hijos, un mono y un castillo, debut en la dirección del actor Gustavo Salmerón, y Saura (s), la visión del director Félix Viscarret sobre el veterano director aragonés Carlos Saura, presente ayer en la sede de la Academia del Cine.

La chilena Marialy Rivas, única representación femenina en el listado, irá al apartado Nuevos Directores con Princesita, una coproducción argentina, chilena y española.

En esta misma sección estará el documental sobre el fotógrafo Alberto García Álix, La línea de la sombra, dirigida por Nicolás Combarro.

Horizontes Latinos llevará a competición dos coproducciones españolas, Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio, también participada por Alemania, y La educación del rey, del argentino Santiago Estéves.

Como es habitual, San Sebastián proyecta en su sección Perlas grandes películas premiadas en otros festivales, este año Loving Pablo, la película sobre el narco Pablo Escobar dirigida por Fernando León de Aranoa y protagonizada por Javier Bardem, que se proyectará en el Velódromo, con un aforo de 3.000 personas.

También se podrán ver la comedia negra Fe de etarras, de Borja Cobeaga, con Javier Cámara, Borja Ochoa, Julián López y Miren Ibarguren, y Operación Concha, de Antonio Cuadri, con Jordi Mollá, Karra Elejalde, Unax Ugalde y Ramón Agirre.

Habrá una proyección especial de la primera película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, La llamada, adaptación de su exitosa obra de teatro protagonizada por Macarena García, Anna Castillo y Belén Cuesta.

Asimismo, La cordillera será proyectada como parte de la entrega del premio Donostia a su protagonista, Ricardo Darín.

Y en el marco del Encuentro Internacional de Estudiantes de Cine se proyectará el corto L'homme llop (El hombre lobo), dirigido por Lluís Sellarés, de la Escac.