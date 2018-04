María Parrado firma su disco 'Alas' esta tarde en Media Markt

La cantante gaditana María Parrado firma esta tarde, a partir de las 18:00, ejemplares de Alas, su nuevo disco, en Media Markt. Con el recuerdo de su padre sobrevolando en su cabeza y con el mensaje grabado a fuego de que "nada ni nadie te impida volar", la artista alza de nuevo el vuelo después de tres años de silencio discográfico. Ahora vuelve al mercado con un trabajo "completamente diferente en cuanto a que se me escucha mucho más madura, con estilos más marcados, he arriesgado. Y realmente es lo que buscaba porque lo que quiero es que cuando me escuche la gente diga 'ésta es María Parrado'; tener mi sello propio", asegura.

En Alas ha contado con la colaboración de Luis Fonsi, Vanesa Martín o Xabi San Martín de La Oreja de Van Gohg: "con Fonsi ya habíamos trabajado y además hemos tenido el placer de contar con Vanesa por primera vez y me ha escrito una canción preciosa, No creo en nada.", explica. Además María Parrado introduce por primera vez un tema escrito por ella. Se trata de la canción que da nombre al disco y que está dedicada a su padre, fallecido hace un año.