Luis Medina y Javi Nervio musican los versos de Eduardo García en 'Dudú'

Poesía y música se funden en Dudú, un proyecto en el que se citan tres universos creativos dispares: el del poeta Eduardo García, nacido en Brasil pero que vivió en Córdoba sus años de madurez, y el de los músicos cordobeses Luis Medina y Javi Nervio. A Eduardo, que falleció en 2016 a los 50 años, lo conocían en su infancia brasileña con el nombre familiar de Dudú y es precisamente ese espíritu el que evoca este disco homenaje en el que han colaborado la Asociación Casa en el Árbol, dedicada a mantener viva la memoria del autor, y la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Córdoba.

El libro-disco, que la compañera del escritor y presidenta de Casa en el Árbol, Rafaela Valenzuela, califica como "una delicatessen", aparece como una edición limitada sin ánimo de lucro y se puede adquirir ya en las librerías Títere, Luque y La República de las Letras. La propuesta musical se completa con un concierto de presentación que Javi Nervio y Luis Medina ofrecerán en el Teatro Góngora el próximo sábado 17 de febrero a las 20:30 y cuyas entradas están ya a la venta por un precio de ocho euros.

El origen de Dudú tiene varios puntos. Por una parte, la colaboración que mantuvieron Eduardo García y Javi Nervio desde mediados los 90, apenas unos años después de que el poeta se radicase en Córdoba. Ya entonces grabaron algunas canciones y el autor de Las cartas marcadas quedó muy satisfecho de aquella experiencia. "Eduardo, al que la música le encantaba, me daba los poemas fotocopiados en una carpeta, pues entonces no había siquiera publicado libro alguno, y yo los musicaba con mi banda", recuerda Javi Nervio. A ese precedente se suma otro: el homenaje que Cosmopoética le tributó a Eduardo García poco después de su fallecimiento. Tanto Medina como Javi Nervio adaptaron poemas en aquella ocasión y de ahí surgió la idea de avanzar hacia lo que ha acabado siendo Dudú. "Cuando los escuché tuve la sensación de que eso no se podía quedar de esa manera y de ahí nació este proyecto", explica la compañera del poeta, que fue Premio Nacional de la Crítica en 2009 con su poemario La vida nueva.

En Dudú aparecen, por tanto, dos estilos musicales muy distintos "pero que se complementan", según Valenzuela. Javi Nervio aporta ese toque suyo muy personal que tanto casa con la poesía más contestataria, canalla y callejera del escritor, mientras que el clasicismo del cantautor Luis Medina se funde bien con el intimismo del poeta, a menudo nostálgico de la infancia y a menudo también celebratorio o amoroso.

El propio Medina explica que han hecho un esfuerzo para que estilos tan diferentes acaben encontrando su contrapunto. "Musicar poemas no es fácil, porque se debe conseguir que el poema gane con el cambio", explica. Considera, no obstante, que en Dudú han logrado ser fieles a la poesía de Eduardo García al tiempo que el estilo de los dos músicos queda claramente plasmado en su propio contraste.

Tanto Javi Nervio como Medina ensayan ya con mimo el concierto del sábado 17 en el Góngora, que será un gran homenaje a Eduardo García con algunas sorpresas y en el que se escucharán, además de los temas de Dudú, otras composiciones que no han entrado en el disco. Javi Nervio, ahora más cerca del folk que del rock, explica que aún hoy, tras la publicación de este libro-disco, sigue adaptando musicalmente textos de García pues es un poeta cuyos temas y ritmos se ajustan bien a sus intereses creativos. En el Góngora, avanza el músico, se podrán escuchar por vez primera algunos de ellos en su versión más desnuda, acústica, mientras que ya en formato más complejo, con cinco músicos sobre el escenario, se podrán oír los temas que si han entrado en este trabajo discográfico.

Luis Medina deja claro en cualquier caso que quien acuda al teatro se encontrará un buen concierto "con dos estilos distintos que se conjugan bajo la palabra compartida de Eduardo". También Valenzuela espera con ilusión una noche en la que estarán la poesía, la vida, la música pero también la nostalgia por el hombre que se fue antes de tiempo pero que en sus libros, en sus versos, dejó a sus amigos un refugio, una casa en un árbol. Algo así como lo que ahora ha ocurrido con Dudú, un trabajo que suena a eso: a vida vivida y a amistad.