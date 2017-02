Lori Meyers modifica su sonido en su sexto disco de estudio

"Esto es arte, no producir donuts", defienden los integrantes de Lori Meyers, una de las bandas puntales del pop-rock alternativo nacional, al preguntarles por los cuatro años transcurridos entre Impronta (2013) y En la espiral, su último disco, que llega con cambios en el sonido, con "canciones muy largas y cambiantes, atmosféricas", casi progresivas, siguiendo la tradición de uno de sus grupos de referencia, Triana.

"Somos muy obsesivos y no habríamos sacado algo de lo que no estuviéramos convencidos. ¿Un álbum rápido y mal? Eso no es Lori Meyers. Si se hubiera tardado diez años, se hace", justifica Noni López, voz y guitarra del grupo granadino.

La razón es su sexto disco de estudio, que se publica hoy como una licencia de Universal Music, tras haber acabado contrato con esta multinacional a la que permanecían vinculados desde la reedición de su segundo álbum, Hostal Pimodán (2006).

A trabajar sin la presión de un sello externo achacan también la calma con la que se tomaron la preparación de En la espiral, así como al empobrecimiento que, denuncian, ha causado el IVA en el circuito de salas, que les ha confinado a exprimir al máximo las temporadas de festivales entre discos.

Pensando en sacar lo mejor de sí mismos, sin tanto apoyo de la tecnología, entraron al estudio sin maquetas, provistos solo de las "notas de voz" grabadas en sus móviles durante ensayos en los que experimentaron sin agobios. Si no salía nada de un acorde, no pasaba nada. "Es un sexto disco y la producción da menos vértigo que en el primero", aseguran.