Libros del Asteroide recupera la novela de Laurie Colwin 'Felicidad familiar'

Después de la buena acogida de Tantos días felices, que supuso el descubrimiento en España de la escritora norteamericana Laurie Colwin (1944-1992), Libros del Asteroide publica la novela Felicidad familiar (1982), una de sus obras más destacadas y, de nuevo, una historia de amor urbana ambientada en Manhattan, género en el que brilló con luz propia.

Colwin, escritora, editora y traductora del yidis, publicó su primer trabajo en The New Yorker y en 1974 apareció su primera colección de relatos. Autora prolífica, pronto destacó por su maestría en la narración de sentimientos y relaciones afectivas. Su prematura muerte en 1992, en plena madurez creativa, le privó de un reconocimiento mayor; aun así, el número de devotos de sus personalísimas comedias de costumbres, como Felicidad familiar y Tantos días felices, no ha dejado de crecer desde entonces.

La protagonista de Felicidad familiar, Polly, es una treintañera neoyorquina felizmente casada y con dos hijos y un trabajo que le gusta. Su vida da un vuelco inesperado cuando se enamora de un pintor algo bohemio: de pronto, las ideas en las que había sido educada y su visión del mundo dejarán de tener sentido. Tras escribir sobre el comienzo del amor en Tantos días felices, Colwin se ocupa en Felicidad familiar de la dificultad de cumplir las expectativas que uno se marca durante la juventud.

Colwin (1944-1992) nació en Manhattan y estudió en el Bard College, la Universidad de Columbia y la Sorbona. Brillante y cultivada, trabajó como editora y tradujo, del yidis, a Isaac Bashevis Singer. Sus muy celebradas obras le granjearon una reputación de prosista elegante y aguda, una moderna Jane Austen de la clase media-alta neoyorquina. Es autora de cinco novelas: Shine on, Bright and Dangerous Object (1975), Tantos días felices (1978), Felicidad familiar (1982), Goodbye without Leaving (1990) y A Big Storm Knocked It Over (1993); tres libros de cuentos: Passion and Affect (1974), The Lone Pilgrim (1981) y Another Marvelous Thing (1988); y dos colecciones de ensayos sobre cocina, Home Cooking (1988) y More Home Cooking (1993), materia sobre la que escribió en distintos medios de comunicación.