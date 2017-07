Lee Ritenour y Dave Grusin anudan sus talentos en una singular velada de jazz

El Gran Teatro recibe esta noche (21:00) a dos gigantes del jazz que han escrito grandes páginas del género: el guitarrista Lee Ritenour y el pianista y compositor Dave Grusin, viejos conocidos que se reúnen de nuevo en una gira mundial para mostrar todo lo genial y fértil que puede ser su colaboración. La formación se completa con otros dos excelentes músicos: Tom Kennedy al bajo y Wes Ritenour en la batería. Durante el mes de julio una gira mundial los lleva a tocar en las principales ciudades de Europa, un tour que en España solo recala, además de en el Festival de la Guitarra, en Madrid y en el Festival de Jazz de San Javier (Murcia).

La amistad entre Ritenour (ganador de un Grammy y con 19 nominaciones a este premio a lo largo de su carrera) y Grusin (ganador de ocho Oscar, dos Grammy e innumerables nominaciones y premios) nació en la época en la que ambos formaban parte de la banda de Sergio Mendes, Brasil 77. Desde entonces el guitarrista y el pianista, compositor y cofundador del sello GPR han colaborado intermitentemente mientras mantenían sus carreras individuales.

Ritenour, leyenda viva de la guitarra, con más de 3.000 sesiones de grabación con grandes de la talla de Dizzy Gillespie, Pink Floyd, B. B. King, Ray Charles, Aretha Franklin o Sonny Rollins, está considerado uno de los mejores guitarristas de jazz de todos los tiempos. Se trata de uno de los intérpretes más elegantes y con una técnica más depurada del jazz actual. Conocido con el sobrenombre de Captain Fingers -título también de uno de sus primeros discos-, el músico californiano (Hollywood, 1952) ha vivido su carrera expuesto a una rica mezcla de influencias musicales que en los 70 lo acercaron al jazz-rock, en los 80 lo identificaron con la música brasileña y el reggae y en los 90 lo llevaron a fundar el grupo Four Play, una de las bandas con más éxito del jazz contemporáneo.

Con más de 40 discos grabados -algunos de ellos junto a su compañero de esta gira, Dave Grusin-, es valorado como un guitarrista todoterreno, capaz de afrontar cualquier estilo con maestría y con unos directos que son siempre una caja de sorpresas. Desde el rock hasta el blues y el jazz, su vasto conocimiento de la guitarra y sus dotes interpretativas brillan tanto en sus trabajos en solitarios como en sus colaboraciones, entre las que destacan las realizadas junto a Phil Collins, los brasileños Caetano Veloso, Djavan y Joalo Bosco, Larry Carlton, Marcus Miller, George Benson o Herbie Hancock.

Por su parte, Grusin es cofundador, junto con el baterista Larry Rosen, del prestigioso sello discográfico GPR, una de las mejores compañías de jazz contemporáneo y fusión. Nacido en Littleton, Colorado, además de músico de jazz como pianista y autor de canciones, Grusin es un reconocido compositor de bandas sonoras de películas: su música puede disfrutarse en alrededor de 30 filmes como El graduado, Los tres días del cóndor, Campeón, En el estanque dorado, Tootsie, Los fabulosos Baker Boys y Un lugar llamado milagro, entre otros.

En el brillante currículum del estadounidense figuran nombres de la talla de Benny Goodman, Sarah Vaughan, Quincy Jones o Carmen McRae, artistas con los que ha grabado, así como con diversas orquestas sinfónicas. Ha participado, asimismo, en numerosos proyectos, de la fusión al pop. Sus colaboraciones discográficas con Lee Ritenour, por otra parte, van desde On the line (1983) hasta A twist of Rit (2015), pasando por Harlequin (1985) y Amparo (2008).

El jazz volverá al Gran Teatro el viernes con el Ponty-Lagréne-Eastwood Trío.