'La La Land' suma once nominaciones en unos Bafta con presencia española

La La Land, de Damien Chazelle, se erigió ayer como gran favorita de los premios Bafta británicos con once nominaciones, en una edición en la que también compiten los españoles Pedro Almodóvar y Laia Costa, en las respectivas categorías de mejor película extranjera e intérprete revelación. La cinta estadounidense, gran triunfadora en los Globos de Oro, se enfrenta en el apartado de mejor filme con I, Daniel Blake, del británico Ken Loach, ganadora de la Palma de Oro en Cannes; Arrival, Manchester By The Sea y Moonlight, según anunció la organización.

Chazelle aspira además al Bafta al mejor director junto a Loach; Denis Villeneuve por Arrival; Kenneth Lonergan por Manchester By The Sea; y Tom Ford por Nocturnal Animals. Después de La La Land, que narra las vicisitudes de una actriz y un músico en Los Ángeles, las películas con más nominaciones son Arrival y Nocturnal Animals, con nueve, y Manchester by The Sea, con seis.

I, Daniel Blake, Fantastic Beasts and Where to Find Them -dirigida por David Yates con guión de JK Rowling-, Lion y Hacksaw Ridge tienen cinco cada una. I, Daniel Blake y la cinta de Rowling optan, entre otros, al premio de mejor filme británico junto con Notes on Blindness, de James Spinney y Peter Middleton; American Honey, de Andrea Arnold; Denial, de Mick Jackson; y Under The Shadow, de Babak Anvari.

Julieta, de Almodóvar, compite como mejor película de lengua no inglesa con Mustang, de Deniz Gamze Ergüven y Charles Gillibert; Dheepan, de Jacques Audiard y Pascal Caucheteux; Son of Saul, de László Nemes y Gábor Sipos; y Toni Erdmann, de Maren Ade y Janine Jackowski.