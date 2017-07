Kurt Rosenwinkel recrea los ritmos brasileños

Los ritmos brasileños se funden con el jazz en la propuesta que Kurt Rosenwinkel presenta hoy (21:00) en el Gran Teatro. Bajo el nombre de Caipi, el guitarrista se inspira en esa música, tanto en la tradicional como el rock y el jazz. Además, en este trabajo toca todos los instrumentos: batería, bajo, piano, sintetizador y percusión y muestra su prominente voz en temas como Hold on o Summer Song. El disco contiene también una dulce balada llamada Ezra, como su hijo. El tema LittleB también hace referencia a su hijo Silas, que de pequeño era apodado Little bear (pequeño oso).

En Caipi, los elementos del rock y del jazz coexisten felizmente, dando cabida a los rasgos más reconocibles de su estilo personal. Pero está bañado a su vez de influencia brasileña y, en particular, de la canción de amor carioca. En cierta medida, esto simboliza la inclinación natural de Rosenwinkel hacia la creación de melodías de considerable impacto emocional, un rasgo altamente distintivo y un elemento inevitable en su visión artística, marcadamente romántica. Asimismo, respecto a su nuevo rol de cantante, el propio músico destaca: "Escribir canciones con letra siempre ha sido parte de mi mundo musical, pero normalmente se han quedado en mi esfera privada. Con Caipi me di cuenta de que podría intentar cantar. Es algo diferente respecto a mis otros álbumes, pero me resulta familiar aunque nunca lo haya mostrado en público. No he hecho más que todo aquello que la música me ha pedido".

Nacido en Filadelfia en 1970, Rosenwinkel asistió al Berklee College of Music durante dos años y medio. Pero lo dejó antes de terminar el tercer curso para salir de gira con el legendario vibrafonista y compositor Gary Burton, decano de la escuela de Berklee en ese momento.

Posteriormente, se trasladó a Brooklyn, donde continuó desarrollado su música con sus propios grupos y con otros como Human Feel, Paul Motian's Electric Bebop Band o Brian Blade Fellowship. Se mudó a Europa en 2003 y desde hace una década vive en Berlín, donde ha trabajado como profesor en el Instituto de Jazz, pero recientemente lo ha dejado. "Después de 12 años me di cuenta de que era hora de retirarme de la enseñanza. Necesitaba regresar a la creación musical". Además, ha puesto en marcha su propio sello, Heartcore Records, para trabajar en sociedad con el sello del bajista y compositor Avishai Cohen, Razdaz Recordz.

Rosenwinkel se ha convertido en un referente mundial en la guitarra de jazz y ha frecuentado los más importantes festivales y auditorios de todo el planeta. A lo largo de casi tres décadas ha colaborado con compañeros de generación como Brad Mehldau, Joshua Redman, Brian Blade o Jordi Rossy hasta artistas más veteranos como Joe Henderson o Paul Motian.

Concierto en Levante

La propuesta musical Plectro Flamenco, un espectáculo protagonizado por la Orquesta de Plectro de Córdoba, con su director Juan Luis González al frente, y el guitarrista flamenco Paco Serrano, llega esta noche (22:00) al Centro Cívico Levante (barrio de Fátima). El programa incluye la interpretación de una minera, sevillanas, zorongo gitano, Granada y Sevilla, de Isaac Albéniz; Los cuatro muleros y una guajira, o una malagueña de Ernesto Lecuona, entre otras composiciones.