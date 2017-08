Kore-Eda: "Netflix ofrece muchas posibilidades a los creadores"

El reconocido director japonés Hirokazu Kore-Eda, que compite en el Festival de Cine de Venecia con su nueva película, The third murder, defiende a la plataforma de televisión Netflix como "un sistema que da muchas posibilidades a los creadores". "Como creador valoro las ventajas que ofrece en términos de financiación. No es que me vaya a lanzar a ello ahora mismo pero veo en el sistema de Netflix muchas posibilidades", reconoce el director nipón ante el inminente estreno de su último trabajo, una película de suspense que supone un importante giro de estilo en su carrera.

El director de Un día en familia (2008) y Nuestra hermana pequeña (2015) apunta que no siempre es fácil en países como Japón conseguir el dinero suficiente para producir ciertos proyectos. En este sentido, recuerda el caso del director cine surcoreano Bong Joon-ho, que le contó hace unos días que pudo financiar su película Okja gracias a Netflix con 30 millones de dólares, "una cantidad imposible de conseguir en su país después de haber sido rechazado el proyecto en Hollywood".

El paso del tiempo y la familia ha sido desde hace mucho la obsesión de Kore-Eda. Con su nuevo trabajo, que también se proyectará en la sección Perlas del Festival de Cine de San Sebastián, el intimista cineasta japonés da un giro radical tanto en la temática como en la forma. "Más que un cambio es una evolución. Llevo diez años hablando de la familia pero contando al mismo tiempo de asuntos sociales que me interesan. No cambia tanto la temática sino el tratamiento cinematográfico, la película está rodada en cinemascope y he utilizado al músico italiano Ludovico Einaudi", explica. Con esta historia de un abogado que duda de la culpabilidad de su cliente, un asesino confeso condenado a pena de muerte, Kore-Eda se lanza a tratar asuntos como las razones de un crimen o la capacidad del ser humanos para llegar a la verdad.