Kaurismäki, Schlöndorff y Lelio buscarán el Oso en la Berlinale

La Berlinale aspira a renovar su vocación de ofrecer estrellato y compromiso, con actores como Richard Gere, Catherine Deneuve, Penélope Cruz, Hugh Jackman y Ewan McGregor sobre su alfombra roja y una lista de aspirantes al Oso con temas que van de la colonización en América Latina al mundo convulso actual.

"Vivimos el derrumbe de dos grandes utopías, el capitalismo, en el que ya nadie cree, y el comunismo, en el que se dejó de creer hace mucho", resumió el director de la Berlinale, Dieter Kosslick, en la presentación ayer del programa al completo de la 67ª edición del Festival Internacional de Cine de Berlín.

Será una Berlinale "reflexiva" y también "entretenida", prometió, con unos 400 filmes en sus distintas secciones y una selección de 18 títulos a concurso, entre los que repartirá los premios oficiales el jurado presidido por el director holandés Paul Verhoeven y con el actor mexicano Diego Luna entre sus miembros.

Entre las concursantes estará la estadounidense The dinner, basada en el best seller de Herman Koch y dirigida por Oren Moverman, con Richard Gere, Laura Linney y Steve Coogan, así como la británica The party, de Sally Potter, apuntalada en Bruno Ganz y Kristin Scott Thomas.

América Latina competirá con Una mujer fantástica, una coproducción chileno-alemano-española dirigida por Sebastián Lelio, quien regresa a Berlín tras el éxito alcanzado en 2013 con Gloria, Oso de Plata a la actriz Paulina García.

También de Latinoamérica concurre la brasileña Joaquim, de Marcelo Gomes, un duro retrato de la colonización portuguesa.

La lucha por el Oso la inaugurará el próximo día 9 la película Django, ópera prima del francés Etienne Comar, centrada en la figura del jazz Django Reinhardt, víctima de la persecución nazi por su origen gitano y un exponente de cine "reflexivo, pero no lúgubre", según Kosslick.

El finlandés Aki Kaurismäki competirá con Toivon tuolla puolen, una película "familiar", mientras que por parte alemana concursan Volker Schlöndorff, con Return to Montauk, el documental Beuys, de Andres Veiel, y Helle Nächte, de Thomas Arslan.

Habrá mucho cine del este de Europa: la húngara On Body and Soul, de Ildiko Enyedi, la polaco-checa Pokot, de Agnieszka Holland, y la rumana Ana, mon amour, de Calin Peter Netzer.

Y, de acuerdo a lo habitual, una notable proporción de producciones asiáticas: la coreana On the Beach at Night Alone, de Hong Sangsoo, la película de animación china Hao ji le, de Liu Jian, y Mr. Long, de Sabu (Japón, Alemania, Hong Kong, China, Taiwan).

Completan la lista de aspirantes la franco-senegalesa Félicité, de Alain Gomis, la portuguesa Colo, de Teresa Villaverde, y la austríaca Wild Mouse, de Josef Hader.

Ya fuera de concurso, animará la alfombra roja Penélope Cruz, al frente de La reina de España, de Fernando Trueba, en la sección Special, mientras que Álex de la Iglesia estrenará El bar, una muestra del "explosivo humor español", en palabras de Kosslick, que la definió como "una metáfora de la España actual en la que no se aburre uno ni un minuto".

Con expectación se esperan dos películas que tampoco luchan por los Osos: Logan, con Hugh Jackman interpretando de nuevo al personaje de los X-Men, y T2 Trainspotting, de Danny Boyle, con Ewan McGregor liderando la secuela del filme de culto, 20 años después del original.

Catherine Deneuve cumplirá con su casi obligada visita anual al festival berlinés con Sage femme, fuera de concurso y dirigida por Martin Provost.