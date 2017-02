José Mercé presentará en Córdoba su proyecto sinfónico

Es bien sabido que al cantaor jerezano José Mercé le faltaban ya pocos palos a los que meter mano: dentro del cante, en su acepción más fiel, ya los ha probado todos, incluidos los más antiguos y originarios, con el beneplácito de la afición más ortodoxa. Pero fuera del flamenco ha sabido tender puentes lo mismo con el blues que con cantautores con Luis Eduardo Aute, convencido de que la riqueza de su arte le permite dialogar con las orillas más diversas. Era cuestión de tiempo que Mercé se arrimara a los registros sinfónicos, y ciertamente el milagro ya se ha consumado: el cantaor llevará a diez ciudades españolas en los próximos meses su nuevo espectáculo Mercé sinfónico, un proyecto facturado junto a la Partiture Philharmonic Orchestra (formación que debutó hace en octubre de 2014 en Jaén) bajo la batuta de Juan Paulo Gómez. La iniciativa tuvo su presentación en la Sala María Cristina de Málaga bajo el patrocinio de la Fundación Unicaja, y Málaga será una de las diez ciudades que el jerezano visite junto a los 36 músicos que componen la orquesta, en la que figuran tanto instrumentistas de largo recorrido como jóvenes promesas. Córdoba, Marbella, Sevilla, Jaén, Madrid y Badajoz son otras estaciones en las que hará parada Mercé sinfónico; el calendario completo, de cualquier forma, se anunciará en los próximos días.

La clave de Mercé sinfónico, tal y como explicó el cantaor, es la conjugación de la naturaleza espontánea del flamenco con la rigurosa métrica del pentagrama, una idea para la que resulta inevitable tirar de referentes como Camarón y su Soy gitano. "Quiero que sea todo un éxito. El público es la voz y todo está pensado para que disfruten. Yo canto igual con una orquesta que con sólo una guitarra. Aquí no hay ninguna historia rara, los músicos se han adaptado a los temas y están tocando flamenco como estoy cantándolo yo", dijo el artista, en declaraciones recogidas por Efe. Y añadió, en tono reivindicativo: "El flamenco tiene que ser abierto, pero no se puede desvirtuar. Hay que hacer fusión, no infusión. Es una música de raíz, por lo que nunca estará de moda pero es eterna".

Mercé sinfónico recoge temas bien conocidos del cantaor adaptados al registro orquestal, con un repertorio que incluye así temas como Al alba, Del amanecer, Primavera, Entre naranjos y olivos, Lío, Te recuerdo Amanda y Contigo. Antes de su gira nacional, el espectáculo se grabó el mes pasado en Martos para su futura edición. El productor del espectáculo y de la propia Partiture Philharmonic Orchestra, Jesús Paulano, vaticinó que Mercé sinfónico supondrá "un antes y un después tanto en el mundo de la música clásica como del flamenco". Por su parte, el director Juan Paulo Gómez valoró Mercé sinfónico como "un mensaje que difunde que no hay que identificarse con un único estilo musical: todo es apto para el público".