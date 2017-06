Jonathan Lee recrea en una novela el atentado del IRA contra Margaret Thatcher

Libros del Asteroide publica El gran salto de Jonathan Lee, una novela sobre tres personajes unidos por el atentado del IRA en el Grand Hotel de Brighton el 12 de octubre de 1984, que pretendió acabar con la vida de Margaret Thatcher y la cúpula del Partido Conservador. A pesar de fracasar en estos objetivos, el atentado mató a cinco personas e hirió a 31. La novela, primera del joven autor británico que se traduce al castellano, fue elegida libro del año en The Guardian, The Observer y The Independent on Sunday. En Estados Unidos fue señalada por The New York Times Editor's Choice y elegida libro del año por The New York Times, The Wall Street Journal, The Washington Post y San Francisco Chronicle, entre otros.

En septiembre de 1984, un hombre que se hace llamar Roy Walsh se hospeda en el Grand Hotel de Brighton para colocar una bomba que debe explotar 24 días más tarde, cuando Thatcher y gran parte de la cúpula del Partido Conservador se alojen en el hotel. Roy Walsh es en realidad Dan, un joven experto en explosivos del IRA oriundo de Belfast cuyo destino quedará unido a los de Moose y Freya Finch. Moose, un saltador de trampolín retirado, es el subdirector del hotel, y Freya, su única hija, ha acabado el instituto y trabaja de recepcionista mientras decide qué hacer con su vida. Lee, en esta obra de ficción, partiendo de una de las más ambiciosas acciones del IRA, narra con extraordinaria viveza los logros, fracasos e ilusiones de gente corriente unida por un atentado terrorista.

Lee es una de las voces más relevantes de la nueva literatura británica. El gran salto (2015) es su tercera novela tras Who is Mr. Satoshi (2010) y Joy (2012). Sus relatos han aparecido en diversas publicaciones.