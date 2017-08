James Franco y Diego Lerman competirán en San Sebastián

El argentino Diego Lerman, con una película protagonizada por Bárbara Lennie, competirá por la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián junto a los cineastas estadounidenses James Franco y Matt Porterfield, el japonés Nobuhiro Suwa, y los franceses Olivier Nakache y Éric Toledano. El Zinemaldia dio ayer un avance de nuevas películas que concursarán en la Sección Oficial, en la que también figuran los nuevos trabajos de la austríaca Barbara Albert, el realizador griego Alexandros Avranas y la serbia Ivana Mladenovic.

Lerman (Buenos Aires, 1976) luchará por el máximo galardón del certamen con su quinto largometraje, Una especie de familia, coproducción entre Argentina, Brasil, Polonia y Francia sobre una doctora que emprende un largo viaje, en el que se enfrentará a todo tipo de obstáculos legales y morales, para buscar al bebé que estaba esperando y que va a nacer. Daniel Araoz, Claudio Tolcachir y Yanina Ávila forman parte del reparto de la cinta de Lerman, realizador que recibió numerosos reconocimientos con su ópera prima, Tan de repente.

Olivier Nakache (Suresnes, 1973) y Éric Toledano (París, 1971) clausuraron el Zinemaldia en 2011 con el estreno mundial de la multipremiada Intocable, la película francesa más taquillera de la historia, y volvieron a hacerlo en 2014 con Samba. Ahora compiten por primera vez en la Sección Oficial con su nueva colaboración, Le sens de la fête/C'est la vie!, una comedia que transcurre casi a tiempo real durante los preparativos de una boda en un castillo del siglo XVIII y ofrece al espectador el punto de vista de quienes trabajan en el evento, como el fotógrafo, el cantante y un empleado de la empresa de catering.

James Franco (Palo Alto, California, 1978) dirige, produce y protagoniza otra comedia, The Disaster Artist, en la que se acerca a la historia real del making of de The Room, considerada el Ciudadano Kane de las malas películas. Dave Franco y Seth Rogen están a la cabeza de un reparto coral, que incluye a Alison Brie o Zac Efron.

Jean-Pierre Léaud, el intérprete que creció con las películas de François Truffaut y Jean-Luc Godard, es el protagonista de El león duerme esta noche, último trabajo de Nobuhiro Suwa (Hiroshima, 1960), que se traslada al sur de Francia, donde un actor veterano se instala en una casa abandonada en la que vivió el gran amor de su vida y que es elegida por un grupo de niños, aprendices de cineasta, para rodar una película de terror.