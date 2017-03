Infante reúne para El Toro Celeste sus poemas favoritos de García Baena

El nuevo poemario de Pablo García Baena se hace esperar pero no faltan las iniciativas que invitan a revisar la obra del cordobés. Bodegas Campos acogió ayer la presentación de la antología del poeta de Cántico que para la editorial malagueña El Toro Celeste ha realizado José Infante. Antología (1943-2016) se enriquece con tres poemas inéditos.

"La obra de García Baena ha sido muy antologada y hay también muchas ediciones de su poesía completa -señala Infante-. El criterio que he seguido yo nace de la vinculación personal que tengo con él a partir del homenaje que un grupo de poetas y artistas jóvenes de Málaga le hicimos en 1971 y que marcó un poco el comienzo de su recuperación como poeta, ya que llevaba mucho tiempo sin escribir. Aquel homenaje, aunque fue modesto y provinciano, hizo que Pablo volviera a escribir. Yo le pedí que escribiera un poema, que se llamó Cándido, para responder al homenaje, y a partir de ahí se produce su regreso a la escritura. Yo he seguido evidentemente tanto la recuperación a nivel nacional de Pablo como la del grupo Cántico, a partir del 76, con el libro de Carnero. Y para esta antología he seleccionado los poemas que más me gustan y los que pienso que son los preferidos por él".

La poesía de García Baena, anota Infante, que estuvo ayer acompañado por Rafael Ballesteros, "es de una intensidad despiadada y de una belleza intensa, y ha ido evolucionando del derroche verbal de sus primeros libros a una contención que se percibe sobre todo a partir de los años 90" y que apunta hacia una comunión "entre la belleza expresiva y la profundidad de pensamiento: un difícil equilibrio que él consigue de forma brillante".

La huella de la Generación del 27 en García Baena "se percibe sobre todo en los primeros libros: después todos los poetas de Cántico, y de forma especial y muy brillante Pablo, consiguen un lenguaje personal. Pero en él están las huellas del 27 y de la escuela cordobesa. La gran virtud de Cántico y de García Baena es haber sido el hilo conductor, que es algo que en los años 60 se había perdido, entre la gran tradición española y las vanguardias europeas, que ellos supieron traer a España a través de las publicaciones de poetas extranjeros en la posguerra. Unas vanguardias que entonces no se recibían en este país, por circunstancias sociopolíticas".