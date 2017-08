India Martínez celebrará su 32 cumpleaños con un concierto en Buenos Aires

La cantante cordobesa India Martínez considera un "regalo" celebrar en Argentina el próximo 13 de octubre su 32 cumpleaños con un concierto que espera "con ganas" y donde cantará temas de su repertorio y algún tema "adaptado al país". "Hemos intentado buscar esa fecha, el 13 de octubre, que vamos a estar en el Teatro Avenida, que además es el día de mi cumpleaños. Fíjate qué regalo más bonito poder cantar aquí", señaló.

La artista se encuentra en Argentina presentando su último álbum, Te cuento un secreto, que describió como "musicalmente abierto", y "no tan minimalista", una forma de que más gente pueda entender el estilo de la artista española, y que le abre las puertas al panorama musical en América Latina. El de Buenos Aires será el único concierto en Argentina de la gira que ofrecerá en Latinoamérica; sin embargo, reconoció sentirse "muy unida" a esta cultura, y adelantó que en su show interpretará algún tema "adaptado" al país.

"Desde que llegué y canté la Zamba para olvidar (popularizada por la fallecida cantante argentina Mercedes Sosa), ya no me puedo despegar de ella. Son cosas que te van empapando y que a mí me influyen muchísimo", explicó sobre sus dos actuaciones anteriores en el país austral, y agregó que "de cada viaje y de cada país" que visita, siempre se lleva algo. Ese tema, compuesto por Daniel Toro, es una de las muchas influencias que comienzan a detonar en la música de Martínez, que contó que sus nuevas canciones no tienen un tinte tan flamenco como sus anteriores trabajos, aunque continúa intacto en su voz de manera inevitable.

Lejos de querer cambiar su estilo habitual lleno de copla y flamenco, la artista espera llegar con su música a "diferentes estilos, etnias y culturas". "No me gusta encasillarme en un estilo, ni en un país o en un sitio sin movernos, sino que me siento ciudadana del mundo y musicalmente también", admitió.

Por su marcado acento andaluz, Martínez subrayó que durante sus visitas a Sudamérica le confunden con una local: "Tenemos esa mezcla, yo creo que todos venimos de lo mismo y eso nos hace que nos unamos todavía más", describió."Tenemos las mismas raíces, quizás nos separan muchos kilómetros, al final uno va teniendo sus costumbres, su cultura que va cambiando, depende de cada país", trasladó antes de decir que "a nivel musical o a nivel humano" se ve "muy cercana a Latinoamérica".