India Martínez se estrena hoy en el Teatro Real con su nueva gira 'Secreto'

La cantante cordobesa India Martínez protagonizará hoy un importante hito en su carrera, su debut en el Teatro Real de Madrid, "un gran paso" en el que no piensa entregarse a los nervios. "Voy a vivir el momento como si fuese el último. Cuando eres joven e inexperto, quieres dar más de ti en menos tiempo, pero en este punto de mi carrera ya no me privo de disfrutar", ha señalado la artista antes de su actuación en el gran coliseo operístico de la capital del país.

Será la puesta de largo de su nueva gira, tour Secreto, que la llevará a otros espacios emblemáticos y solemnes como el Palau de Les Arts de Valencia mañana o el Palau de la Música de Barcelona el 18 de marzo, en ambos casos con las entradas agotadas. "Aunque llevo muchos años en la música, todavía me faltaban algunos lugares donde me apetecía muchísimo actuar. Uno no puede saltarse estos pasos y, antes de moverme a recintos más grandes, que están previstos para más adelante, quería pasar por esta belleza de escenarios", comenta la artista. Son recintos de una acústica ideal para una artista que se autodescribe como "muy perfeccionista" y que posee una de las voces más singulares del actual panorama pop. Y si la acústica acompaña... "a mí me encanta quitarme el micrófono", avisa.

La joven, anticipa, además que será "un concierto muy real" junto a su banda, con grandes éxitos y "un 90%" de canciones del último álbum, Te cuento un secreto (Sony Music), disco de oro que 18 semanas después de su lanzamiento sigue en el top 10 en ventas.