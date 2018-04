Historias de búsquedas y realidades extraordinarias

Paco Lobatón acercó ayer a la Feria del Libro 14 testimonios de familias que buscan a algún ser querido desaparecido a través de una obra con la que pretende hacer un reconocimiento a quienes, frente al vacío que genera toda desaparición, resisten bajo una misma premisa: "Mientras no existe la evidencia de muerte, existe esperanza de vida". El escritor y presentador se centra en casos como los de Cristina Bergua, Yéremi Vargas, David Guerrero o la malograda historia de Diana Quer; hogares en los que el tiempo se ha detenido, llenos de incertidumbre, angustia y sufrimiento.

El objetivo que tiene Lobatón con este libro es hacer un llamamiento a la sociedad para que no ignore a las familias ni las condene a la doble desaparición que supondría el olvido. Tal es su compromiso que los derechos de autor obtenidos de la venta de este libro se destinan a la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas QSDglobal.

Otra de las citas más destacadas de la jornada fue la presentación de Que nadie duerma, de Juan José Millás, una novela en la que lo cotidiano y lo extraordinario se entremezclan. Al respecto, el autor explicó que el límite entre la realidad y la ficción "es más retórico que real porque la realidad también es una ficción". "Me gusta que los espacios de mis relatos tengan un pie en el sueño y otro en la vigilia", apuntó.

El escritor aseguró que ésta es "una novela de terror pero también de humor y amor", como "metales que se juntan en una misma aleación". La protagonista es Lucía, una programadora informática que pierde su empleo y se convierte en taxista con la intención de volver a encontrarse con el hombre del que se ha enamorado. "Lucía se distingue por dos características: es muy ingenua y bondadosa en un mundo en el que no hay lugar para la bondad ni la ingenuidad". Extrapolando esto a la realidad, Millás aseveró que, de hecho, hoy en día "si eres buena persona, estás perdido" en una entrevista de trabajo. El autor utiliza "ese contraste de la bondad con la hostilidad de la gran ciudad" para describir el mundo actual.

Durante su presentación, Millás aseguró que "cuando los escritores terminamos una novela no sabemos nada de ella" y tanto es así que "las primeras entrevistas son muy violentas porque parece que tú no la has escrito". Además, en este acto el escritor reconoció que "las novelas cuyos personajes parecen más alejados del autor son las más autobiográficas".

Por la penúltima jornada de la feria también pasaron Pilar Adón con La vida sumergida, Conrado Castilla con Cuando no tenga presente y Antonio de Egipto con Lo salvaje, entre otros.

La Feria del Libro cerrará este mediodía su 45 edición. El horario de hoy será de 11:00 a 14:30 y habrá dos actividades. Por una parte, el público familiar podrá disfrutar a las 11:30 de la representación de Historias del sabio Maimónides, a cargo de la Compañía Uno Teatro, mientras que a las 13:00 Luis Priego Cuenca presentará Tigertoons.