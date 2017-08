La sala Hangar recibirá en octubre a Jenny and the Mexicats

La banda Jenny and the Mexicats ofrecerá un concierto en la sala Hangar el 12 de octubre, en el marco de su nueva gira por España, que comprende ciudades como Granada, Madrid, Valladolid, Valencia y Murcia.

El grupo ha estado girando por México y EEUU en los últimos meses y ahora comienza una serie de conciertos en Bolivia antes de viajar a Europa para visitar países como Suiza, Alemania, Austria y finalmente España.

La formación mezcla ritmos de jazz, rockabilly, folk, flamenco, reggae, son, country o cumbia, lo que le imprime una personalidad singular.

Jenny and the Mexicats, que cita como referencias a Paco de Lucía, Muse, Stray Cats, Lee Rocker, David Bowie o The Cat Empire, salta de uno a otro estilo con naturalidad para proponer un viaje musical sin fronteras ni prejuicios.

El grupo, creado en 2008, presentará además a principios de septiembre el nuevo vídeo del tema Tanto tiempo.

Entre los próximos conciertos de la sala cordobesa figura el de Quique González, el 2 de septiembre.