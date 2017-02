Gomes lleva a la Berlinale un alegato contra el Brasil colonial y los males presentes

La Berlinale entró ayer en la recta final con Joaquim, un duro retrato del héroe nacional brasileño Tiradentes, que compartió la penúltima jornada a concurso con la poética del aclamado director coreano Hong Sangsoo.

El director Marcelo Gomes dejó al festival bajo el impacto de su filme sobre Joaquim José da Silva Xavier, un personaje sobre el que el realizador ve dibujadas las raíces de los desequilibrios del Brasil actual.

"Brasil está viviendo una grave crisis democrática", apuntó Gomes, quien además de presentar su película dejó en la capital alemana un manifiesto firmado por 12 cineastas de su país alertando sobre esa situación y sus efectos sobre el sector.

En su país se ha instalado "desde hace casi un año un gobierno ilegítimo", sostiene el texto, que apela a la solidaridad de la comunidad internacional ante esa situación.

El toque de atención sobre los "males del presente" quedó incluido en la presentación de un filme no exactamente apologético sobre un héroe cuyo nombre quedó inscrito en los libros de Historia y que acabó decapitado y descuartizado.

Se le apodó Tiradentes porque, además de oficial, ejerció de dentista de otros soldados o de simples campesinos, aunque no siempre practicó ese oficio con lealtad hacia su paciente, sino consciente del poder que le otorgaba tener una tenaza en mano.

Se lanzó a una peligrosa expedición como buscador de oro en su ansia por comprar a una esclava y amante, a la que simplemente llamaba "negra", sin pensar siquiera que tenía un nombre propio.

Una esclava no siempre es una mujer sumisa, como demuestra la negra interpretada por Isabel Zuáa, y tampoco un luchador contra el poder colonial tiene por qué tener necesariamente madera de libertador, como es el Joaquim al que da cuerpo Julio Machado.

El filme se mueve entre constelaciones mixtas, fundamento del Brasil multiétnico de hoy.

La dureza de la cinta contrastó con la poética de On the Beach at Night Alone, de Sangsoo, que en la Berlinale se esperaba como el más firme rival del finlandés Aki Kaurismäki en la lucha por el Oso. Sangsoo vuelve sobre uno de sus temas preferentes, una larga conversación sobre amor y desamor, en este caso a partir del personaje de una famosa actriz desengañada por un hombre casado.