Gloria Fuertes, una pionera en el recuerdo

Gloria Fuertes fue "una escritora única, una de las mejores poetas españolas, que ha tenido que esperar a su centenario para ser reivindicada en toda su plenitud". Así lo manifiesta Ana Belén Ramos, coordinadora del programa de actividades que la Fundación Rafael Botí desarrolla hoy en el centro de arte de la calle Manríquez para recordar a la escritora, que fue "compañera y amiga de José Hierro, Jaime Gil de Biedma, Gabriel Celaya, Blas de Otero y un largo etcétera" de referentes literarios "con los que su poesía dialoga en igualdad de condiciones".

"La poesía adulta de Gloria no ha dejado de venderse nunca, ahí están si no los tres volúmenes de ediciones Cátedra, Obras incompletas, Historia de Gloria y Mujer de verso en pecho, que llevan reimprimiéndose más de treinta años", indica la especialista, que recuerda que el homenaje comienza a las 19:00 con la conferencia Gloria Fuertes, poeta de guardia, que llevará a cabo Jorge de Cascante, responsable de El libro de Gloria, "uno de los más vendidos de este comienzo de año".

Ramos apunta que "su poesía adulta habría dado de por sí una gran artista, pero la maravilla de esta escritora es que fue además una pionera en el mundo de la literatura infantil y juvenil, labor que se le reconoció internacionalmente con el Diploma de Honor del prestigioso Premio Internacional Andersen". Para hablar de estas dos facetas de la autora, su poesía infantil y su poesía adulta, el programa comprende una mesa redonda que se celebrará a las 20:00 en la que intervendrán Javier Lostalé (poeta, periodista y crítico literario), Pedro C. Cerrillo (catedrático de Didáctica de Literatura de la Universidad de Castilla-La Mancha y director del Centro de Estudios de Promoción de la Lectura y Literatura Infantil) y Fanny Rubio (escritora y catedrática de Literatura en la Universidad Complutense de Madrid).

"La poesía adulta de Gloria -explica Ramos- es directa, dura, sus temas principales son la soledad y el dolor, contados por una persona que creció en una familia muy humilde, que quedó huérfana muy pronto, que pasó hambre en la guerra, que vivió muy joven la muerte de la que fue el amor de su vida, pero que lograba siempre una pincelada de humor y de compasión a la que aferrarse. Sin embargo, la poesía infantil no es en ningún modo una poesía que se pueda calificar de ligera pese a todos los recursos divertidos que usa tales como rima, repeticiones y sonoridad, hay poemas de Gloria Fuertes para niños que pegan en el costado al lector adulto". La experta cita "por ejemplo uno de sus poemas infantiles: -¿Por qué no vuelves a España, /pajarito de las nieves?/ -No me da tiempo, está lejos / y la primavera viene... / -¿Y qué pasa? / -Que mi casa / se la lleva el río a veces".

Y, "como la ocasión es festiva", el homenaje "culmina con una lectura de poemas de Gloria a la que están invitados a sumarse los asistentes, y una copa final con la que brindaremos por ella. Y los más peques no pueden perderse la cita, hay talleres de creación para niños y niñas a partir de cinco años a los que pueden asistir gratuitamente": Como un grillo cantando con su pijama de versos, a las 19:00, y No te tapes poesía que te veo, a las 20:00.