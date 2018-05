Gala despide a la promoción de jóvenes por la que ha sentido más "predilección"

Antonio Gala ha despedido a la decimosexta promoción de jóvenes becados en su fundación, por la que ha sentido "predilección". El escritor acudió ayer al acto de clausura en el que cinco de los escritores que han pasado el curso en el Convento del Corpus Christi leyeron un fragmento de las obras que han creado. "Esta promoción ha sido verdaderamente tocante, ha sido una predilección la que he sentido por ella", confesó Gala antes de entrar en la sala que fue la iglesia, presidida por el mosaico y el altar hallados durante las obras.

El autor de La regla de tres explicó que al principio no sabía por qué motivo sentía esa predilección "pero pensé 'que te vas a morir, te estás despidiendo' pero luego resulta que no me he muerto y que ha sido una promoción realmente importante". A lo largo del curso ha acudido al menos una vez al mes a visitar a estos jóvenes de los que se despidió antes del acto: "No voy a hablar porque me parece que ya se lo he dicho a ellos; los quiero y se me nota porque además ésta va a ser la última promoción". Por último, el escritor dijo que "sigo escribiendo un poco, como si preparara una cosa muy importante que es el finiquito".

En la apertura del acto, el director de la Fundación Gala, José María Gala, recordó a algunos de los creadores que han pasado por la institución y que están teniendo unas exitosas carreras, como la artista plástica Gloria Martín, el escritor Matías Candeira, que acaba de ganar el Premio Francisco Ayala; Pedro Quesada, que ha logrado el Premio Reina Sofía de Pintura y Escultura; o Antonio Rojano, candidato a mejor autoría teatral en los Premio MAX; y los puso como ejemplo a los jóvenes que ayer acababan su residencia. "Todos ellos han estado aquí sentados igual que vosotros, seguramente también nerviosos y emocionados. Sois igual que ellos", indicó. José María Gala añadió que todos "formáis parte de una hermandad, una familia, y seguramente vais a tener un futuro brillante".

Tras estas palabras, cinco de los seis escritores que han formado parte de esta promoción leyeron un fragmento de la obra que han desarrollado en estos meses para finalizar interpretando un texto teatral de Diego Alba, que por motivos de visado ha tenido que abandonar antes la fundación.

Una de ellas fue Yolanda Trujillo, una valenciana que ha iniciado una novela histórica titulada Mediterráneo en la que recorre cien años de la historia de España, por lo que "hay que trabajar más en la investigación, sobre todo en la parte referente al norte de Marruecos". Esta joven aseguró que el año "ha sido increíble": "Fui a imprimir todo lo que había hecho aparte de la novela y quedó una cosa bastante amplia que me sorprendió incluso a mí, por lo que el año ha sido una maravilla tanto por la relación con los compañeros como para mejorar la escritura". Respecto a la convivencia, Trujillo señaló que "al final te llevas de aquí una familia y eso es magnífico" y sobre las visitas de Antonio Gala apuntó que "ha sido una delicia, sobre todo cuando hemos tenido momentos para hablar con él y explicarle nuestra obra y que nos hiciera comentarios de estos pequeñitos pero que marcan la diferencia".

Otro de los residentes ha sido Malek Sordo, artista e investigador visual que resaltó el "trabajo intelectual" realizado estos ocho meses y explicó que ahora volverá a Tetuán (ciudad de la que procede) aunque está buscando otra beca para seguir profundizando en el estudio.

El acto de clausura de la decimosexta promoción finalizó con la inauguración de la exposición de artes plásticas con obras de los seis artistas que han formado parte de ella: Alsira Monforte, Ana Daganzo, Gabriel Camino, Malek Sordo, Paula Suárez y Sheila Rodríguez. La muestra permanecerá abierta al público hasta el día 15 de junio en horario de lunes a viernes de 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00, y los sábados de 12:00 a 14:00, con excepción de los días festivos.

Por último, por la tarde se celebró un concierto de la Camerata Capricho Español-Fundación Antonio Gala, dirigida por Alejandro Muñoz Aguilar.