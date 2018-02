La Fundación Botí 'pasea' el poder del rosa por la Feria ARCO

El expositor de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí en la Feria ARCO acogió ayer una performance de la artista cordobesa Verónica Ruth Frías para reivindicar "la presencia de las mujeres en el arte y en todos los ámbitos de la sociedad". La artista explicó que "hoy día continúo persiguiendo aquel sueño inicial e intento que el arte llegue a todas y a todos, pues el arte tiene que ser una herramienta social con la que poder denunciar, transgredir y cambiar el mundo".

Esta performance constituyó uno de los clímax del estand 9H10 de la fundación que, este año, ha acudido a la Feria de Arte Contemporáneo de Madrid con el mensaje feminista Mujeres, arte, futuro y con la apuesta decidida por la visibilización de la obra de artistas cordobesas en espacios de proyección internacional. Así pues, la comisaria del espacio, Lola Molina, y las artistas Nieves Galiot, Lola Guerrera y Verónica Ruth Frías son las auténticas protagonistas de este expositor que, el pasado miércoles, en la jornada profesional, ya suscitó gran atención e interés entre los profesionales, incluida la actriz cordobesa Macarena Gómez, que se pasó por él.

Concretamente, la intervención I am a woman consistió en una acción participativa, encabezada por la propia Verónica Ruth Frías, y en la que tomaron parte más de 30 mujeres cuya carrera profesional está vinculada al mundo del arte (artistas, comisarias, críticas o gestoras). Todas portaron un lema de creación propia en carteles, estéticamente idénticos a los que conforman la obra Pink Power, que se exhibe en el estand de la fundación en ARCO. Las participantes guardaron unos minutos de silencio con las pancartas y, seguidamente, recorrieron los pasillos de los pabellones donde está instalada la feria de arte contemporáneo más importante de España.

Verónica Ruth Frías ha elegido el color rosa para dar uniformidad estética a la obra y los carteles porque "es un color asociado a la feminidad, pero deseo desnudarlo de connotaciones sensibleras para tratarlo como color de fuerza y valentía y convertirlo en el color del poder, el poder del rosa". La artista cordobesa señaló que "el aspecto artista-mujer es muy importante para mí, porque siempre me he encontrado dentro de una mayoría masculina y eso no me terminaba de gustar. Hacía que me preguntase si no había más mujeres en el mundo del arte y, si las había, dónde estaban; si, tal vez, no querían serlo o es que no las dejaban".

En la intervención participaron además María Gimeno, Maite Masaur, Elisa González Millares, Blanca de la Torre, Esther Olondriz, Margarita Aizpuru, Corinna Wittgenstein, Leila Amat, Ruth San Juan o Ángeles Alcántara, entre otras.

Por otra parte, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, visitó el expositor de la Fundación Botí, donde ensalzó el protagonismo de las creadoras cordobesas y la trayectoria y profesionalidad de las que participan en el estand. Además, señaló que "con ellas pretendemos trasladar el mensaje del feminismo a través del arte, dando ese protagonismo merecido a tantas mujeres artistas que existen en nuestro país, las cuales se encuentran en muchas ocasiones con gran dificultad y ante auténticas barreras donde exponer sus obras".