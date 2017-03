El stand de la Fundación Botí en ARCO atrae a 10.000 visitantes

La presidenta de la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y delegada de Cultura de la Diputación, Marisa Ruz, hizo ayer balance de la participación del organismo provincial en ARCO 2017, cita internacional con el arte contemporáneo que se desarrolló del 22 al 26 de febrero en Madrid y en la que por primera vez participó una institución cordobesa presentando el programa Periféricos y la obra individual de varios artistas cordobeses. La delegada valoró la aceptación de la propuesta llevada a ARCO, que en los cinco días de participación en la feria y en las 12 acciones que han dinamizado el stand "ha recibido más de 10.000 visitas y ha tenido más de 70 impactos en prensa escrita, radio y televisión desde el 16 de febrero al 1 de marzo". Todo ello, manifestó Ruz, "a pesar de que no era fácil estar dado los exigentes criterios de selección de ARCO, que no son precisamente económicos. De hecho, son pocas las provincias y comunidades autónomas que tienen presencia en esta feria aunque muchas lo han solicitado y no han llegado a superar esa exigencia".

La diputada provincial explicó que la configuración de un programa "lo suficientemente atractivo" se ha basado en tres factores. Así, se ha referido a "un contenido basado en la singularidad del programa Periféricos, por otro lado la calidad y la maestría de los tres artistas acompañantes y de los emergentes y, por último, el aval que supone la trayectoria y la historia de la propia Fundación Botí". En este sentido, reconoció los 20 años de apuesta por el arte contemporáneo de la Fundación Botí, que "ha conseguido que tengamos un discurso propio y territorial para mostrar al mundo".

Más allá de las cifras de visitantes, Ruz abundó en que "tanto para la institución como para los artistas la presencia en ARCO ha sido una importante plataforma desde donde se han logrado establecer numerosos contactos con galeristas, artistas, coleccionistas, comisarios, periodistas o gestores culturales; y esto va a ser muy beneficioso para la dinámica y el trabajo diario de esta institución". En este sentido, la diputada provincial insistió en que "si hemos conseguido imponer este hecho diferenciador ha sido de la mano de nuestros proyectos de arte contemporáneo, nuestro Periféricos, que han demostrado ser diferenciadores". Por ello, añadió, "nuestra presencia en ARCO ha venido para quedarse en la estrategia de promoción artística y cultural de la provincia de Córdoba".

Finalmente, la delegada de Cultura expresó su agradecimiento a los artistas participantes, "artistas consolidados, maestros que han hecho de nuestra presencia un hito". Asimismo, mostró su satisfacción por la implicación de estos en la configuración del stand. Con ello, señaló que "los artistas cordobeses han sentido que el stand era un poquito de ellos y eso ha sido el gran logro de nuestra participación en ARCO".

Por su parte, Jacinto Lara, uno de los artistas cordobeses participantes, alabó el trabajo de los otros dos artistas invitados, Javier Flores e Hisae Yanase, e insistió en el interés que ha despertado el stand.