La Filmoteca abrirá el curso con una selección del mejor cine sueco actual

Mauritz Stiller, Victor Sjöström, Ingmar Bergman y Jan Gustaf Troell son algunos de los nombres patrimoniales de la cinematografía sueca. Entre sus herederos se encuentran Lasse Hallström, Lukas Moodysson y otros muchos realizadores de los que raras veces tenemos noticias en las pantallas españolas. La Filmoteca de Andalucía propone para el inicio del curso una incursión en el paisaje fílmico actual del país escandinavo con un ciclo que arrancará el 12 de septiembre con el documental de Tara Martens Martha & Niki, de 2016.

En el año 2010 Martha Nabwire y Niki Tsappos tomaron parte en la competición internacional de baile callejero más importante del mundo, Juste Debout, en París. Fue la primera vez que dos mujeres se convirtieron en campeonas del mundo de hip hop. Esta película muestra su amor por la danza y su búsqueda del camino correcto en la vida.

'El cuchillo en el agua', cinta de Polanski de 1962, también forma parte de la oferta

Entre las primeras cintas del ciclo figura también A serious game de Pernilla August (2016), con Michael Nyqvist (recientemente fallecido) y Sverrir Gudnason. En Suecia, a principios del siglo XX, Arvid Stjärnblom, un joven periodista, y Lydia Stille, hija de un pintor, se enamoran locamente. Pero su ideal de una pasión pura e incondicional choca con la realidad de la época; sin dinero y con miedo al futuro, acaban casándose con otras personas. Años después, y atrapados en sus matrimonios vacíos, se reencuentran.

El programa integra asimismo The girl who saved my life de Hogir Hirori y Reflections de Sara Broos, también de 2016.

El ciclo Gran pantalla continúa en septiembre con tres cintas, la más antigua de las cuales (1948) es Ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica, con Lamberto Maggiorani y Enzo Staiola. En la Roma de la posguerra, Antonio, un obrero en paro, consigue un sencillo trabajo pegando carteles a condición de que posea una bicicleta. A duras penas logra comprar una, pero en su primer día de trabajo se la roban. Es así como comienza toda la aventura de Antonio junto a su hijo Bruno en busca de la bicicleta, mientras su esposa María espera en casa. De Roman Polanski es El cuchillo en el agua (1962), con Leon Niemczyk y Jolanta Umecka. En el transcurso de un día a bordo de un yate de vela se establece un extraño triángulo entre tres personas, una pareja y un hombre, de diferentes estratos sociales, convirtiéndose la mujer en el centro de una lucha de poder entre los dos hombres. Y de Joel Coen, El gran Lebowski (1998), con Jeff Bridges y John Goodman: El Nota, un vago que vive en Los Ángeles, es confundido por un par de matones con el millonario Jeff Lebowski, con quien solo comparte apellido.

El centenario del nacimiento de Manolete centra otra sección del programa con los cortos Garabatos: Manolete de Jaume Baguñá (1945) y Manolete, su penúltima corrida en Barcelona pocos días antes de su muerte de Madronita Andreu de Klein (1948) y los documentales Torero de Carlos Velo (1956) y Yo he visto a la muerte de José María Forqué (1967).

Otras propuestas son la presentación de Donkeyote de Chico Pereira (2017), con la presencia del director, y Escuchando al jueza Garzón de Isabel Coixet (2011).