La Filmoteca de Andalucía arranca el curso con un ciclo de cine sueco

El delegado de Cultura de la Junta en Córdoba, Francisco Alcalde, informó ayer de que la Filmoteca de Andalucía ya ha retomado su actividad con un ciclo de cine sueco actual, que puede verse hasta noviembre en las sedes de Córdoba y Almería. Según indicó la Consejería de Cultura, el ciclo consiste en un total de 11 títulos, estrenados en los tres últimos años y que no han tenido distribución comercial en España, pero que han sido objeto de reconocimientos en los principales certámenes internacionales del pasado trienio. La sede principal de la Filmoteca Córdoba proyecta hoy Martha and Nikki, de Tora Mkandawire Märtens, documental sobre un dúo de hip-hop femenino y afroamericano que se tiene que abrir paso en un mundo dominado por el sexismo y la xenofobia y los prejuicios. El ciclo que ahora se ofrece supone una mirada plural a un panorama cinematográfico diverso y reconocido en varios festivales del ramo, donde los espectadores podrán ver el cine de figuras emergentes como Peter Grönlund o Sara Bross, premiados en los festivales de San Sebastián y en el neoyorkino de Tribeca, respectivamente. Además de la cinta ya citada se proyectarán en septiembre A Serious Game (2016, Pernilla August) el día 19, a las 18:00 y a las 20:30, y Reflections (2016, Sara Broos), los días 21 y 26, a las 18:00. Los días 27 y 28, a las 18:00, está prevista la proyección de The Girl, the Mother and the Demons (2016, Suzanne Osten). Los restantes títulos del ciclo sueco son The Gril Who Saved my Life (2014, Hogir Hirori), A Holy Mess (Helena Bergström), Siv Sleeps Astray (2016, Catti Edfeldt), Drifters (2015, Peter Grönlund) y Tsatsiki, Dad and the Olive War (2016, Lisa James Larsson).

De manera paralela, la Filmoteca también proyectará otras películas durante septiembre. En este caso, mañana y el sábado 16 se proyectará, a las 20:30 y a las 18:30, El gran Lebowski (1998, Joel Coen); el jueves a las 20:30 se podrá ver Donkeyote (2017, Chico Pereira) y el viernes 15 y el sábado Paterson (2016, Jim Jarmusch). Las proyecciones continuarán con Roaring Abyss (2015, Quino Piñero) el día 18 a las 19:30; El cuchillo en el agua (1962, Roman Polanski) el miércoles 20; Escuchando al juez Garzón (2011, Isabel Coixet) el 21 y el 23; Goodbye, Berlín (2016, Fatih Akin) el 22 y el 23; ¡Canta! (2016, Garth Jennings, Christophe Lourdelet); Ladrón de bicicletas (1948, Vittorio de Sica) el 25 y el 28; Torero (1956, Carlos Velo) el 26; Yo he visto a la muerte (1967, José María Forqué) el 27; Estados Unidos del amor (2016, Tomasz Wasilewski); 29 y 30; y La tortuga roja (2016, Michael Dudok de Wit) el día 30.