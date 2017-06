La Feria de Palma del Río homenajeará al escenógrafo Curt Allen Wilmer

Uno de los nombres propios de la 34º edición de la Feria de Teatro en el Sur de Palma del Río, el principal encuentro de referencia para la escena andaluza, será el del escenógrafo y diseñador de vestuario Curt Allen Wilmer, que recibirá un reconocimiento a su trayectoria profesional. Allen se une a una larga lista de profesionales y compañías que ya han sido distinguidos en Palma, como Salvador Távora, Ricardo Iniesta, LavieBel, Axioma Teatro, Producciones Imperdibles y Luis Jiménez (fundador del Festival Don Quijote de París).

Un homenaje que, considera el escenógrafo, le llega un poco temprano: "Normalmente se dan cuando uno ya tiene una cierta edad y no me veo tan viejo. Pero lo recibo como un halago al trabajo que estoy haciendo".

Estarán presentes, entre muchas otras, las compañías Atalaya, El Hangar e Histrión

Este reconocimiento de la profesión en Andalucía, que recoge "con cierta sorpresa", se une a la cascada de premios de lo que llevamos de 2017, y le fue comunicado días antes de recibir uno de los galardones más deseados en el mundo del teatro, el Max, en la categoría de mejor diseño de espacio escénico por Hamlet: "No sé que está pasando este año, la verdad es que este es el quinto premio que me dan en 2017. O lo estoy haciendo bien o me quieren echar ya por viejo. Pero bueno, estoy muy contento, la verdad".

Es "un más que merecido tributo", indicó ayer la feria en un comunicado en el que destaca que a sus trabajos realizados "hay que sumar un importante palmarés". Así, fue premio al mejor pabellón en su categoría en la Exposición Mundial de Aichi 2005 por el Pabellón de Turquía. Ha sido galardonado en varias ocasiones tanto por vestuario como por escenografía en los Premios del Teatro Andaluz y logró un Feten en la última edición. El Max le fue entregado en su quinta candidatura.

La carrera de Curt Allen Wilmer empieza en la Academia de Arte de Múnich, donde se licencia en 1991. A partir de entonces comienza a trabajar en varios espectáculos de ópera hasta que entre 1994 y 1998 fue el escenógrafo del nuevo proyecto Fundación Teatro de la Abadía de Madrid, al que se concede el Premio Nacional de Teatro del Ministerio de Cultura en 1995.

A lo largo de estos años ha diseñado escenografías y vestuarios para directores de renombre como José Luis Gómez, Gerardo Vera, Ernesto Caballero, Andrés Lima, Sergio Peris-Mencheta, Jesús Castejón, Antonio Álamo, Joan Font, Yayo Cáceres, Alfonso Zurro y Juan Carlos Rubio, entre otros. Con los dos últimos prepara nuevos espectáculos para finales de este año. Además, ha diseñado para danza con el coreógrafo Johan Inger en la Compañía Nacional de Danza.

Entre sus proyectos más cercanos, tiene a la vista una obra con Teatro Clásico de Sevilla que se estrenará en octubre en el Lope de Vega y que volverá a contar, como en la premiada Hamlet, con la dirección de Alfonso Zurro. Por otra parte, trabaja con Juan Carlos Rubio en una obra con la actuación de la actriz Kiti Mánver.

La feria volverá a reunir durante los primeros días de julio una destacada selección de lo mejor de la creación escénica de Andalucía, con propuestas de danza, teatro, circo, espectáculos para niños y teatro de calle.

A la convocatoria realizada este año se han presentado alrededor de 320 propuestas escénicas, de las que más de 140 procedían de la comunidad autónoma andaluza, unas 150 son de otras comunidades autónomas y 16 internacionales.

Una de las compañías convocadas este año en Palma del Río es Atalaya Teatro (Sevilla), que presentará Marat/Sade, con dirección de Ricardo Iniesta, en coproducción con el Festival Grec de Barcelona. Uno de los títulos referenciales del teatro europeo del siglo XX, obra de Peter Weiss, en torno a lucha dialéctica entre el individualismo y lo colectivo, entre la violencia y la sumisión, entre la honestidad y la corrupción.

Entre otras, también estarán presentes El Hangar (Córdoba) con Cómo amar al ministro de Cultura, Da.Te Danza (Granada) con Akari, La Cuadra (Sevilla) con Quejío, La Zaranda (Madrid) con Ahora todo es noche eHistrión Teatro (Granada) con Lorca, la correspondencia secreta.