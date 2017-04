Fallece en Barcelona a los 90 años el filósofo y editor Salvador Pániker

El filósofo, editor, ingeniero y empresario catalán Salvador Pániker, fallecido el sábado a los 90 años en Barcelona, no ha podido ver editada la última entrega de sus diarios, Adiós a casi todo, que había salido de imprenta hace unos días. Claudio López Lamadrid, su editor en Random House, explicó que Pániker estaba "muy delicado" de salud y que en los próximos días iban a acordar un calendario para que la presentación del libro "no le agotara demasiado". Fue el filósofo quien eligió la portada del libro, "una vista de su paisaje favorito, Pals [en Gerona]", y era él mismo el que apremiaba al editor con la publicación porque "no sabía si iba a llegar".

Nacido en Barcelona en 1927 de padre indio y madre catalana, destacó por su faceta de activista del derecho a la eutanasia y como intelectual preocupado siempre por tender puentes entre Oriente y Occidente. Doctorado por la Universidad de Barcelona en Filosofía y Letras y en Ingeniería Industrial, fue colaborador en medios de comunicación como La Vanguardia. Por su recopilación Conversaciones en Madrid (1969) recibió el Premio Internacional de Prensa.

Fue, además, editor durante el tardofranquismo, una etapa en la que contribuyó decisivamente a la introducción en España del pensamiento contracultural y orientalista de los años 60 y 70. Al frente de la editorial Kairós, fundada por él mismo en 1965, publicó a autores como Mircea Eliade, Edgar Morin, Alan Watts o Arthur Koestler, siguiendo por lo general una línea de pensamiento afín a él mismo, al que siempre le interesó el diálogo entre las dimensiones racional y lo mística del ser humano. Aparte de las ya citadas, otras de sus obras importantes fueron Conversaciones en Barcelona (1967), Los signos y las cosas (1969), Una generación de Huérfanos (1970) y Aproximación de origen (1982).

Pániker vivió también una tentativa de carrera política: en las elecciones generales de junio de 1977 concurrió como candidato al Congreso de los Diputados en las filas de la Unión de Centro Democrático (UCD), aunque finalmente no obtuvo el acta.