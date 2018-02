La ficha 'MARVEL LIMITED EDITION. SHANG-CHI, 5: TRIUNFOS DE LA CARNE' Doug Moench, Mike Zeck, Gene Day.Panini. 424 pág. 40,95 euros.

Con su extravagante mezcla de espionaje y artes marciales, de acción y lirismo, no resulta exagerado afirmar que la serie Master of Kung Fu figura entre lo mejor que ha publicado Marvel en toda su historia. El quinto volumen de la recuperación de este título de culto en la colección Marvel Limited Edition contiene los números 90 a 106 (1980-81), es decir, los últimos episodios dibujados por Mike Zeck, con tintas de Gene Day, y los primeros dibujados por Day en solitario, siempre con guiones de Doug Moench. Al hacerse cargo de los lápices, Day trajo de nuevo a la serie una sofisticación narrativa que no se veía desde los tiempos de Gulacy. En cuanto a la edición, casi la mitad del tomo permanecía inédito en España y, como viene siendo habitual, se incluyen aquí reproducciones de diversos originales y las páginas de correo de los lectores de la época.