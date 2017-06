Errata propone un ensayo sobre Wonder Woman y el feminismo

Coincidiendo con el estreno de la superproducción de Warner sobre Wonder Woman, Errata Naturae publica un ensayo sobre el primer personaje feminista de la cultura popular, escrito por Elisa McCausland.

Desde que comenzara su publicación hace más de 75 años, Wonder Woman, destaca la editorial, "se ha convertido en reflejo de nuestras imperfecciones, de nuestros sueños y de nuestro propio potencial para subvertir los patrones sociales establecidos. Aquí se halla el núcleo y la fuerza de este libro -titulado Wonder Woman. El feminismo como superpoder-, que cuenta además con ilustraciones de Carla Berrocal y Natacha Bustos, y con los testimonios exclusivos de figuras íntimamente ligadas al universo Wonder Woman, como la periodista y activista Joanne Edgar, las ensayistas Jill Lepore y Trina Robbins, los guionistas Greg Rucka y Phil Jimenez, la dibujante y también guionista Renae De Liz, y la nieta del creador del personaje, Christie Marston".

Nacida en Madrid en 1983, la autora es periodista, crítica e investigadora especializada en cultura popular y feminismo, así como en el arquetipo de la superheroína. Sus ensayos sobre estos temas pueden leerse en libros colectivos como Vengadores: Poder Absoluto y Watchmen: Radiografías de una explosión.