Ensemble d'Arts: una aventura del sonido

Fundado en 2012 por Miguel Ángel Berbis, su director artístico, Ensemble d'Arts es el grupo residente del Projecte Rafel Festival y tiene su sede en el auditorio de Rafelbunyol (Valencia). La formación, en la que Berbis (electrónica y difusión sonora) está acompañado por Xelo Giner (saxofones) y Jenny Guerra (violín), actúa hoy (20:00, Conservatorio Superior Rafael Orozco) en el XX Festival de Música Contemporánea de Córdoba.

La construcción a comienzos de la presente década del auditorio de Rafelbunyol, "bastante potente" y con "un buen diseño sonoro", impulsó la creación de un festival y un grupo en residencia para "difundir la música de nueva creación", con apuesta por "las nuevas tecnologías". Así surgió Ensemble d'Arts, que desde primera hora ha mostrado su apoyo a los compositores valencianos.

En Córdoba la formación va a presentar el programa Electro Spanish Sounds, integrado por una serie de obras escritas para ella: dos de Carlos David Perales, Retórique y Butooh,Grietas de piel de José Javier Peña Aguayo y Gravitació y Juana la Loca del propio Berbis.

Violín, saxo y electrónica: una asociación singular. "Yo creo que me ha costado más el ensamblaje entre el violín y el saxo que el de ellos con la electrónica -señala Berbis-. Son instrumentos muy diferentes, es evidente, uno de viento, otro de cuerda..., las envolventes, la potencia, la dinámica son muy distintas. Pero creo que lo hemos conseguido. Utilizamos recursos diferentes, jugamos con sonidos con aire, elementos para equilibrar tímbricamente los dos instrumentos. La electrónica es muy diversa. En Peña Aguayo es bastante sutil, está concebida más como interludios en el diálogo entre los dos instrumentos. La de Carlos David está más sincronizada, es una electrónica muy trabajada, muy variada. La mía es en tiempo real: básicamente, una granulación, la electrónica va reaccionando a partir de lo que ellas tocan".

Juana la Loca está inspirada en la película de Vicente Aranda, "ese temperamento, esa fuerza...", y es que las dos compañeras de Berbis "son muy fuertes en el escenario, comunican, dramatizan muy bien, son unas fenomenales instrumentistas". Berbis se planteó esta pieza a partir de un pensamiento conceptual: "Cómo integrar los dos timbres, cómo integrar la electrónica, que es una granulación en tiempo real. Pensé que el título era apropiado, esa intensidad emocional junto al hecho de sentirse mujer en aquel momento, y además una mujer apartada... Estaba con mi mujer una noche viendo la tele y fue una propuesta de ella".

A la hora de analizar la situación de la música contemporánea en España, Berbis distingue dos vectores: "Uno es el ambiente musical, los compositores, los creadores. Aquí el momento es fantástico, salen muchos creadores, hay propuestas muy nuevas, unos tiran más por el arte sonoro, otros solo escriben instrumental, otros utilizan electrónica como nosotros u otros medios..., y el otro es el institucional, y este sí que lo veo mal, en los últimos años ha sido una pena, un recorte muy grande en ayudas, cada vez más gente para menos dinero, el Inaem apoya prácticamente a los mismos grupos de siempre y con menos dinero... Nosotros ofrecemos creación y cultura, y tenemos la suficiente formación académica para defender lo que hacemos, pero institucionalmente no nos vemos acompañados. En Valencia han cambiado un poco las cosas, han creado un plan estratégico... En el pueblo yo tengo la suerte de que el apoyo es incondicional en los últimos dos años. Por otra parte, los criterios para valorar las ayudas..., da igual que montes un festival de música contemporánea o de rock o de pulso y púa, no hay diferenciación en eso, y estamos peleando para que se diferencie un poco. Para los gestores de los ayuntamientos que apoyan estas iniciativas es más fácil, socialmente tiene más repercusión, montar un festival de rock, la gente está más dispuesta a votarles. Así funcionan las cosas".

El grupo tiene varias producciones originales, entre ellas la singular Fantasía canina (primer concierto para perros en España): "Hay un compositor en el pueblo, Chapi, que no tiene formación académica pero es un gran músico, formó el grupo Amores de percusión... Ha hecho mucha música experimental, producciones para público infantil... Él hace dos años estrenó una ópera para percusionistas y electrónica, yo colaboré con él y un día me llamó y me dijo que estaba pensando en un concierto para perros. Esto tuvo una repercusión que no te puedes imaginar. Vino hasta el presidente de la Generalitat con su perro. Cuando me lo propuso le dije que contara conmigo, él hizo la música, nosotros hicimos la producción. Contamos con otra gente, un trombonista de jazz... La música de Chapi es muy mestiza y ecléctica. Fue un bombazo para el festival. En el parque nos dejaban como mucho 150 perros y lo petamos, había unas 500 o 600 personas con 150 perros, que se portaron fenomenal. En el siguiente concierto tuvimos muy poca asistencia y al presentarlo dije que teníamos que haber dejado entrar a los perros... Te tienes que comer un poco la cabeza para intentar atraer. La falta de ayuda institucional te obliga a buscar maneras de llegar al público".

"Para fidelizar a un público, desde el sector reclamamos que haya una programación estable que sea variada, que incluya diversas alternativas..., pero las cosas van como van: cuatro millones de euros para la orquesta, para tocar Beethoven y Schumann, bien, pero 500.000 euros para música contemporánea no hay...", señala Berbis, que además de músico es investigador, gestor y profesor de composición en el Conservatorio Superior de Música de Castellón.