Edwards señala que 'Persona non grata' le persigue como una sombra

El escritor chileno Jorge Edwards, que clausuró ayer la Feria del Libro de Miami (EEUU), aseguró que la novela Persona non grata, que escribió en 1971 tras ser expulsado de Cuba, le persigue como una "sombra" y le ha hecho mucho daño en el sentido literario. "Yo he escrito muchos otros libros y durante años he sido el autor de uno solo", lamentó Edwards. "La gente se me ha acercado siempre diciendo: 'Leí tu libro'. Y yo les preguntaba: '¿Cuál?'. Pero hace más o menos ocho años empezaron a leerse otras cosas mías", aclaró.

En ese sentido, el lúcido autor de 86 años señaló a modo de ejemplo sus obras El origen del mundo,El inútil de la familia o su más reciente novela, La última hermana, "que ya va por su segunda edición y se va vendiendo aun siendo un libro caro", dijo.