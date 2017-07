Dhafer Youssef lleva al Gran Teatro su fusión de música de oriente y occidente

Entre el Mediterráneo y la vieja Europa, a camino entre los ritmos orientales y el jazz, la música de Dhafer Youssef trasciende géneros y está marcada por la multiculturalidad. Considerado un líder del movimiento que fusiona los ritmos de oriente y occidente, el artista tunecino llega esta noche (21:30) al Festival de la Guitarra con un concierto en el Gran Teatro -en colaboración con Casa Árabe- en el que mostrará sus influencias. En este viaje lo acompañará el pianista Aaron Parks, el bajista Matt Brewer y el batería Ferenc Nemeth.

El cantante, compositor e intérprete de oud (laúd árabe) cuenta con un reconocido prestigio internacional gracias a su brillante carrera artística que trasciende géneros y ha alcanzado la cima de la genialidad. Nacido en una familia modesta, el dominio de las interpretaciones vocales es para Youssef una herencia y una tradición familiar. A una edad temprana su abuelo lo inició en los recitales qranic y poco a poco fue descubriendo el potencial y las resonancias producidas por su voz, a la vez que su vocación. Años más tarde, en el centro juvenil de su pueblo comenzó el estudio del oud y descubrió también el bajo eléctrico.

La ambición de completar su formación musical lo llevó tiempo después a Viena, donde la multiculturalidad y los encuentros con otros músicos le abrieron un nuevo mundo de posibilidades. Tanto es así que, tras comenzar sus estudios en musicología, se dio cuenta de que ya no le interesaba el mundo académico. Así, seducido por el jazz y otros géneros musicales, el joven artista participó en numerosas jam sessions y fundó Zeryab, su primera banda, con el percusionista austriaco Gerhard Reiter. En 1996, sus múltiples descubrimientos y experiencias en Viena dieron como fruto su primer álbum, Musafir, al que años más tarde seguirían seis trabajos de estudio más y cientos de actuaciones por todo el mundo.

A lo largo de la carrera artística del músico tunecino se percibe cómo las estructuras melódicas del jazz europeo encuentran una trayectoria mediterránea con un sello particular, lo que marca el comienzo de una auténtica identidad musical impregnada por sus orígenes, pero sin caer en el orientalismo típico. Destaca asimismo su interés por la música electrónica y una simbiosis entre el oud y los sonidos eléctricos cada vez más orgánica y, por otra parte, sus actuaciones con orquestas clásicas de la talla de la Sinfónica de Londres y, siempre, su pasión por el jazz, patente en su último disco, Diwan of beautyand odd (2016), que grabó en Nueva York con los mejores músicos de la escena del jazz de la Gran Manzana.

Por otra parte, la guitarra clásica tendrá presencia en esta jornada del festival con Cuatro maneras de echarte de menos. Homenaje a Astor Piazzolla, en el que participarán el guitarrista José María Gallardo del Rey y el flautista Ezequiel Cortabarría. El Teatro Góngora acogerá este concierto (21:30) en recuerdo del gran compositor y bandeonista argentino fallecido en 1992.

Gallardo y Cortabarría combinan en este trabajo ocho piezas originales del creador de Adiós Nonino con otras seis arregladas y versionadas por el guitarrista sevillano, fundador y director del grupo de cámara La Maestranza, y el flautista bonaerense, del grupo Tango Quattro. La grandeza poética y la pasional universalidad del tango quedan de manifiesto en un programa que contiene, entre otras obras, Historia del tango, Café 1930, Chiquilín de Bachín, Chau París, Verano porteño, Milonga del ángel, Calambre, Oblivion y, cómo no, Libertango, palabra con la que fue apodada la fusión que Piazolla realizó de diferentes géneros con el más característico de los estilos musicales argentinos, una mezcla entre lo popular y lo intelectual que singulariza sus composiciones.

14 maneras de echarte de menos es también un disco, editado por Deutsche Grammophon (2016), en el que el escritor Félix Grande, responsable de los comentarios incluidos en el libreto, afirma que "de todas las formas que conocemos de echar de menos a Piazolla, de sentir añoranza por tanta memoria misteriosa como brilla entre sombras en su música, este dúo es la más profunda, la más respetuosa, la más emocionante".