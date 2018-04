"Delibes habla de sentimientos que, a pesar de los años, los seres humanos no olvidan"

La directora teatral y de cine Josefina Molina (Córdoba, 1936) ha vuelto a su ciudad de origen con motivo del inicio de la gira de Cinco horas con Mario, la obra de Miguel Delibes en la que Lola Herrera vuelve a convertirse en Carmen Sotillo. El estreno se producirá esta noche en el Teatro Góngora, donde hasta el sábado habrá tres funciones con entradas agotadas. Molina es la primera mujer en España diplomada en Dirección por la Escuela Oficial de Cine y la única mujer directora que ha recibido el Goya de Honor de la Academia de Cine Española por su trayectoria, en la que ha abarcado cine, teatro y televisión.

-¿Cómo ha sido reencontrarse de nuevo con Lola Herrera en esta obra tan emblemática?

-Esta obra se ha ido representando desde el año 79 en muchas ocasiones. En 2016, por ejemplo, se hicieron representaciones en Madrid con motivo del 50 aniversario de la publicación de la novela de Delibes. Periódicamente Lola ha retomado este monólogo, quizá porque ella se encuentra cómoda. Para ella el monólogo de Delibes es como hacer ejercicio, como un pianista que tuviera que hacer dedos. Para nosotros es un reencuentro muy grato.

-¿Qué ha cambiado en esta ocasión en el montaje?

-Vamos buscando la simplificación más expresiva; esa es quizá la norma. Con el paso de los años nosotras cambiamos, cambian los tiempos, el público... y lo que buscamos es que realmente los espectadores de hoy puedan entender que hubo un tiempo histórico en España en que el discurso de Carmen Sotillo imperaba en todo el país. Esto sirve también de memoria.

-¿Cómo ha llegado Cinco horas con Mario a convertirse en un clásico?

-Eso es un misterio, eso no se sabe nunca. Nosotros estrenamos esta función para 15 días y fíjate que hace 39 años del estreno y todavía sigue en pie. Lo que pasa es que cuando los autores teatrales se convierten en clásicos, aunque pasen los años el público capta el hecho teatral y sigue vibrando con él. En este texto se habla de un localismo pero un localismo universal. Delibes habla de sentimientos que están ahí y que, a pesar de que pasen los años, los seres humanos no olvidan.

-¿Qué significa para su trayectoria Cinco horas con Mario?

-Fue la primera función que hice como profesional y es muy entrañable para mí porque a partir de ahí se estableció una amistad entre José Sámano, Lola Herrera y yo que ha perdurado en el tiempo. Las amistades están entroncadas con los sentimientos y eso es muy importante.

-¿Qué le aporta Lola Herrera al personaje de Carmen Sotillo?

-Para Delibes era el personaje. Lola es de Valladolid y ha vivido esos tiempos, entonces ese personaje para ella ha sido también muy importante.

-Lola ha dicho que se despide del personaje con esta gira.

-Yo no diría tanto, eso no se sabe nunca porque cuando una actriz ama el teatro es muy difícil decir que se va a despedir de algo que para ella ha significado un gran triunfo. Puede ser pero yo no lo veo claro.

-Hace muchos años que usted lucha por los derechos y reconocimientos de las cineastas. En el último año se ha iniciado un movimiento entre las mujeres ligadas al séptimo arte que parece que se está haciendo cada vez más visible. ¿Cree que por fin estas profesionales han despertado?

-Creo que tienen las ideas muy claras. Es prodigioso el sentido que tienen las jóvenes de la situación, el diagnóstico que hacen y sus fórmulas para alcanzar sus objetivos. Constantemente recibo lecciones de gente muy joven que sabe muy bien lo que pasa y cómo podría ser alcanzar esa igualdad que tanto nos preocupa. Confío mucho en el talento de muchas jóvenes que intentan hacer cine y que lo harán, y lo harán muy bien.

-¿Son más beligerantes las nuevas generaciones?

-Sí, creo que tienen las ideas más claras, que tienen una claridad mental para ver qué hay que hacer para conseguir las cosas y, sobre todo, tienen una preparación técnica mejor que la que teníamos nosotros.

-Usted ha asegurado en varias ocasiones que se siente afortunada de llegar hasta donde ha llegado. ¿Cuesta más ahora abrirse camino?

-Creo que lo tienen más complicado porque muchas veces, aunque aparentemente hemos logrado muchas cosas, hay un techo de cristal con el que topamos siempre. A nosotras siempre nos dicen "¿de qué os quejáis si habéis conseguido muchas cosas?"; aparentemente sí pero realmente la mentalidad de muchos hombres aún no ha alcanzado el sentido de lo que significa la igualdad hombre-mujer.

-¿Qué papel tiene en la actualidad la mujer en el cine español?

-Uno bastante importante. Hay mujeres que han hecho muy buen cine, como Icíar Bollaín, Isabel Coixet, Patricia Ferreira o Inés París. Hay muchas mujeres con una trayectoria ejemplar, con un cine que habla de nuestra sociedad y de nuestras necesidades y que intenta comprender su época. Luego, hay muchas jóvenes que están aportando un talento creativo bastante considerable.

-Además de este estreno de Cinco horas con Mario, ¿qué proyectos tiene?

-Ten en cuenta que yo estoy jubilada. Ahora me dedico a escribir, trabajo en un libro y veremos a ver si lo termino y cuándo. Soy incapaz de estarme quieta; veo mucho cine y teatro, leo mucho... Y luego disfruto de lo que esta etapa de la vida me brinda; la tranquilidad, la perspectiva, el disfrutar de las cosas de la vida que son fundamentales porque ya se establecen prioridades que te vas dictando como las más importantes.

-¿Se ha perdido algo por dedicarse plenamente a su carrera?

-Que yo tenga conciencia no, al contrario, me ha enriquecido mucho.