Dani Martín llegará a la Axerquía en septiembre con 'La montaña rusa'

Dani Martín regresará a Córdoba el próximo mes de septiembre y lo hará con un concierto en el Teatro de la Axerquía el día 16 enmarcado en su gira La montaña rusa. Las entradas están a la venta desde esta misma mañana (a partir de las 10:00) en la web de la productora, www.riffmusic.es, y puntos de venta habituales como Ticketmaster y El Corte Inglés. El precio de la entrada anticipada va desde los 28 euros más gastos de gestión; la apertura de puertas será a las 21:00 y el inicio del concierto será a las 22:00.

La gira española, que comienza en Gijón (Asturias) mañana, se desarrollará por teatros y auditorios de toda España de punta a punta presentando las canciones de su último disco, acompañado de toda su banda, sin olvidar los temas más representativos de su carrera en solitario y con algún que otro guiño al pasado.

En La montaña rusa Dani Martín (Madrid, 1977) celebra las subidas y bajadas de la vida, especialmente en las relaciones, y cuyo contenido es, confiesa, "absolutamente autobiográfico". "Entiendo la vida como andar sobre una cuerda floja. Es compleja y nada dura para siempre. La estabilidad en el amor requiere mucha paciencia y generosidad y, en el momento vital en el que nos encontramos en el planeta, eso es muy difícil que suceda", explicó el músico en la presentación de su tercer disco en solitario.

En concreto, La montaña rusa (Sony Music) habla "de dos asaltos o dos combates, donde el rol cambia para el protagonista", y se abre con un sencillo, Las ganas, en el que canta: "¿Y a dónde irán todas las ganas de querernos más? Se las llevaron nuestras ganas de querer volar". "Lo mío es una cuestión de no rendirse a ser joven, de miedo al compromiso, de muchas cosas", revela Martín, que se niega a vivir "una rutina falsa, acomodada, porque sea lo establecido".

Entre los doce temas que integran La montaña rusa, compuestos mayoritariamente entre Madrid y Zahara de los Atunes (Cádiz), solo uno no lleva su firma, Madrid, Madrid, Madrid, justo el que cierra el álbum. "No me gusta cantar canciones de otros, pero tengo una admiración y relación con Leiva que me puede. Una tarde le conté el momento por el que pasaba y al día siguiente me llamó; había escrito una historia relacionada con eso y me la ofreció", apuntó el artista.

Después de convertirse en el quinto artista con mayores ventas discográficas con su anterior álbum de estudio, Dani Martín (2013), o de recibir el aval de Joan Manuel Serrat y Joaquín Sabina en sus conciertos, el madrileño se ha dado el placer de grabar en los míticos estudio Abbey Road de Londres. "Era un sueño. Tenía miedo a encontrarme un museo y que no fuera para tanto, pero es el mejor estudio del mundo, con una acústica muy difícil de encontrar en otro sitio y con una energía brutal", afirmó Martín, quien ha vuelto a dejar la producción de este trabajo en manos de Bori Alarcón.