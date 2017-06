La ficha 'MARVEL LIMITED EDITION. SHANG CHI: JUEGOS DE ENGAÑO Y MUERTE' Doug Moench, Paul Gulacy y otros.Panini. 520 páginas. 41,50 euros.

Años y años hemos esperado a que Marvel reeditase una de las grandes joyas de su catálogo, la serie Master of Kung Fu, perdida en el limbo por cuestiones de derechos de autor, y la noticia saltó cuando la editorial neoyorkina anunció su recuperación en el formato Omnibus. Los seis tomos de la colección Marvel Limited Edition de Panini que compondrán la versión española son un acontecimiento para los que atesoramos los cómics originales o los viejos y desvencijados tebeos de Vértice y no dudo que asombrarán a los que no han tenido la oportunidad de leerlos hasta ahora. Como escribe Eduardo de Salazar en su introducción: "Me provoca sana envidia los que van a disfrutar esta obra completa por primera vez. Pero los que ya las conocemos también estamos de enhorabuena, hemos esperado mucho tiempo (más de 30 años) para que estas historias fueran recuperadas. Ha llegado el momento de disfrutarlas".

Por si alguien no lo sabe, Master of Kung Fu nació en la década de 1970, reflejo de la moda de las artes marciales en la cultura popular que nos dejó mitos como Bruce Lee o la famosa teleserie de David Carradine. Al hilo de esto, Marvel pobló su universo de judokas y karatekas: Iron Fist, los Hijos del Tigre o, el mejor de todos, Shang Chi, hijo del mismísimo Doctor Fu Manchú del escritor pulp Sax Rohmer (en una imposible mezcla de géneros, tan de su época). A Shang Chi, cuyo nombre significa "el crecimiento y avance de un espíritu", lo crearon Steve Englehart y Jim Starlin en el número 15 de la cabecera Marvel Special Edition (diciembre de 1973), que pronto pasaría a llamarse Master of Kung Fu. De nuevo en palabras de De Salazar: "Shang Chi, hijo de Fu Manchú, fue adiestrado desde la niñez en las artes marciales orientales, con el objetivo de convertirse en la herramienta perfecta que llevaría a cabo los planes de conquista de su malvado padre. Imbuido de una nobleza innata, y considerando a su padre un hombre de paz justo y venerable, el joven afronta su destino hasta que tras asesinar a uno de los viejos enemigos de su padre, el Doctor Petrie, le revelan la naturaleza maligna y las ansias de conquista de su progenitor. A partir de ese momento, aliado de la otrora eterna némesis del malvado doctor oriental, el ya anciano Sin Denis Nayland Smith y su ceñudo y corpulento guardaespaldas Black Jack Tarr, el Maestro del Kung-Fu recorre el mundo desbaratando los diabólicos planes de su padre y enfrentándose a su letal ejército de asesinos Si-Fan".

La premisa argumental ganó enteros con la llegada del guionista definitivo de la serie, Doug Moench, que sumó a la mezcla elementos de las novelas y películas de espías y compuso diversas etapas entre las que brilla con fuerza la dibujada por el gran Paul Gulacy, influido en sus inicios por Steranko. Innovador, sofisticado y absorbente, el Shang Chi de Moench y Gulacy (del que ya vimos algún que otro episodio suelto en el primer tomo de la colección) viene recogido en toda su grandeza en este segundo, Juegos de engaño y muerte, que solo puede calificarse de imprescindible.