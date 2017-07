Cosas pidas y te las den

La ficha 'Siete deseos l' Terror, Estados Unidos, 2017, 90 minutos. Dirección:John R. Leonetti. Guion: Barbara Marshall. Fotografía: Michael Galbraith. Intérpretes: Sherilyn Fenn, Joey King, Ryan Phillippe, Elisabeth Röhm y Ki Hong Lee. Guadalquivir, El Tablero.

Las antiguas tarjetas de visita tenían unos u otros efectos según quien las entregara. Unas visitas anunciadas eran deseadas y se les hacía pasar, y otras no lo eran y los personajes de las novelas ordenaban al mayordomo que dijera a quien esperaba en la puerta que el señor no estaba. Muy al contrario, en el cine y en las industrias del entretenimiento lo decisivo es la personalidad del receptor de la tarjeta de visita, con total independencia de los méritos o deméritos de quien se anuncie. Total subjetividad. Si a mí me anunciaran la visita de John R. Leonetti le diría al mayordomo que no le dejara entrar por tratarse del director de Mortal Kombat: Aniquilación o Annabelle. Pero habrá quien, por los mismos motivos, le hará pasar y le ofrecerá una copa de jerez para que le cuente (mal) otra historia (tonta) de terror mientras el fuego crepita en la chimenea. Cuestión de gustos.

La historia que esta vez cuenta carece tanto de interés y está tan mal contada que acertará quien le dé con las puertas en las narices. Este hombre no mejora con el paso del tiempo. A una adolescente -cómo no: estas películas están hechas a imagen de su público- le regalan una caja que promete cumplir sus deseos. Y cometerá el fatal error de pedírselo. Muy original, como se puede ver, no es la cosa. La realización no aporta nada a esta tan explotada nada argumental. Gustará a aquellos para quienes está hecha.