'Concierto para un olmo' lleva al Gran Teatro a un viaje por las etapas de la vida

Un espectáculo sensorial, una historia sobre las etapas de un viaje, un piano, una bailarina y una veterana actriz. Estos elementos conforman Concierto para un olmo, un montaje de marcado acento cordobés que se estrena esta noche (20:30) en el Gran Teatro. La obra, escrita por Triana Lorite, está protagonizada por el trío formado por Ángela Molina, Teresa Nieto y Pablo Amorós, que están bajo las órdenes de la destacada directora argentina Corina Fiorillo.

La directora destacó que se trata de un espectáculo que conjuga varias artes y añadió que es un "material complejo y muy valiente". Concierto para un olmo es "un viaje, el mismo tenemos todos en la vida, que compartimos con alguien o nos va a tocar compartir, con alguien o con uno mismo". La obra se centra precisamente en "cómo uno emprende este último viaje; si lo hace como un nacimiento o como un final". Todo a través de una metáfora: el vínculo de la tierra, encarnada en Teresa Nieto, con un olmo, que es Ángela Molina. Y el marco que los contiene es la música, o lo que es lo mismo, el pianista cordobés Pablo Amorós.

A lo largo de la obra sonarán composiciones de Piazzola, Balada, Falla o Ginastera

Así, Fiorillo reiteró que el montaje se refiere a temas como "reconocer nuestra esencia, atravesar nuestras formas, ser capaces de enfrentarnos a la negación que nos produce el dolor de algo que de pronto quiero o no aceptar, del encuentro que me parece la aceptación y de la transformación de nuestra esencia en otra esencia". En definitiva, "habla del ciclo de la vida" de una forma poética.

Por su parte, Ángela Molina animó al público a "disfrutar como lo hacemos nosotros en esta trinidad que conforma el espectáculo". Desde su punto de vista, Concierto para un olmo es "el enamoramiento y el reconocimiento más sublime hacia la música de la vida". Así, apuntó que "empezando por nuestros corazones, la música de la vida es inseparable de la eternidad". Ella interpreta a "un olmo que, como todos, es único, y tiene su teorema amoroso durante toda la obra".

A lo largo del montaje Pablo Amorós interpretará con su piano temas de Ástor Piazzola, Leonardo Balada, Alberto Ginastera, Enrique Granados, Aleksandr Skriabin, Federico Mompou, Manuel de Falla y Serguéi Rajmáninov. El músico cordobés destacó que ésta es "una oportunidad de trabajar con gente tan valiosa y con tanto talento" y se sumó a las palabras de Ángela Molina: "la música es nuestra vida, para mí somos música, nos rodea; desde el lenguaje hasta el tintineo de una campana". Amorós concibe este proyecto como "una trinidad, como si fuera una obra de cámara en la que todos tenemos un gran protagonismo".

La directora manifestó que en Concierto para un olmo el espectador va a poder apreciar una integración de compositores procedentes de tres países (España, Argentina y Rusia) y verá "una historia emocional a través de la música, de la palabra y la danza de lo que son nuestros viajes emocionales". Todo esto "encarnado en el personaje de un olmo que le habla a la tierra en el momento en el que ésta quiere que el árbol emprenda un nuevo viaje, un viaje de transformación, que deje su esencia para poder convertirse en una esencia más madura, más eterna".

Por su parte, Teresa Nieto señaló que éste es "un espectáculo muy difícil de explicar y hermoso", por lo que invitó al público a acudir al Gran Teatro para verlo. Para ella este proyecto "ha sido un regalo ya que había decidido dejar los escenarios y tener una vida más tranquila". Sin embargo, "Lope (el productor) me puso este caramelito en la boca y no supe decir que no" e incluso "me puse a llorar".

Durante el proceso "hemos disfrutado mucho pero también sufrido en algunos momentos muy complicados". Por ejemplo, a ella "tener que conjugar el lenguaje de la danza con el texto me ha producido de pronto muchos miedos, pero gracias al proceso de trabajo hemos conseguido un espectáculo muy emocionante".

La directora agregó que Concierto para un olmo es "un trabajo exclusivamente sensorial, por lo que hay una gran libertad de creación y elección sobre la manera de contar este material". "Es como un enorme cuadro multidisciplinar artístico", puntualizó.

Por su parte, la autora del texto, Triana Lorite, indicó que para ella éste "también ha sido un viaje especial" porque "venía de escribir guiones de televisión y publicidad" y "ésta ha sido la primera vez que realmente he seguido mi instinto".

El cordobés Lope García -que se ha encargado de la producción junto a Cuca Villén- destacó la labor que realiza el Gran Teatro, que es "una gran institución, una catedral teatral de este país". Por eso, "es muy importante para nosotros que nazca esto aquí".