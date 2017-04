El Cigala se suma al mayo musical con un concierto de voz y piano

Diego El Cigala será uno de los protagonistas del mayo musical en Córdoba con un recital que ofrecerá el 19 de mayo en el Teatro de la Axerquía (22:00) junto al pianista Jaime Calabuch Jumitos. Las entradas en venta anticipada valen desde 18 hasta 40 euros.

El cantaor publicó a finales del pasado año su nuevo disco, Indestructible, un trabajo que preparaba desde había años. En la elección del repertorio participó su añorada Amparo, fallecida de cáncer el 19 de agosto de 2015.

Una vez que Diego Ramón Jiménez Salazar (Madrid, 1968) decidió desembarcar con su flamenco en otros géneros, empezó por el latin jazz, siguió por el bolero y el tango y ahora se hace fuerte con un disco que es "un cañón" de salsa, recuperando "patrimonio de la humanidad", como algunos de los 70 músicos de cinco países que le acompañan en Indestructible.

"Ha sido un trabajo muy complicado, una auténtica locura poner de acuerdo a tantos músicos, buscar el meollo de lo que es la salsa en Cali, San Juan, Punta Cana, Nueva York y Miami, donde lo fui grabando", describió en declaraciones recogidas por la Agencia Efe.

Ha recuperado canciones de autores como Ray Barreto, Tito Curet, Cheo Feliciano y René Touzet y de intérpretes como Héctor Lavoe, La Sonora Ponceña o La Fania All Stars, una "joya" como Oscar d'León, con quien canta El Paso de Encarnación, o Los Muñequitos de Matanza.

Y lo remata en Jerez de la Frontera, dice, porque había "temitas" como El Paso de Encarnación y Juanito Alimaña que pedían "esas palmitas, el cajón y la guitarra" de su compadre Diego el Morao.

"Es el sello Cigala. Es un repertorio tan denso y clásico como son los temas que hemos elegido pero dándoles color, cigalalizándolos", bromeó.

El artista ha querido hacer también el clásico de Rocío Jurado Se nos rompió el amor porque le encanta desde niño e intuía que "metida por salsa" iba a ser un "temazo", tanto que pronosticó que esa sería la canción que más pegase en España.

También está muy seguro de la que da nombre al disco, Indestructible, el tema que popularizó el percusionista y compositor Ray Barreto.

"La salsa, como género, es indestructible y yo me siento muy identificado con todo lo que dice la letra, no me podía venir mejor cuadrada", aseguró este sparrow flamenco del Caribe, como dice que le llaman.

El Cigala lleva más de cuatro años en República Dominicana y trabajando sin cesar en Estados Unidos, pero él no tiene tiempo para aprender "na" de inglés y por eso todo lo españoliza.

Su intención, declara, es continuar viviendo en República Dominicana, porque le encanta su clima y porque estar radicado "tan cerca" de Estados Unidos y Latinoamérica le da "mucho espacio" a la hora de actuar.