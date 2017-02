El Centro Botí acoge una intervención de Claudia Frau sobre la violencia de género

La Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí acoge desde ayer la intervención Ni una más de Claudia Frau, una artista visual que trae a Córdoba una instalación en la que 105 manzanas son clavadas con cuchillos a una pared, "como símbolo de los feminicidios cometidos en España durante 2016".

Así lo indicó la delegada de Cultura de la institución provincial y presidenta de la fundación, Marisa Ruz, que acompañó a la artista en el Centro Rafael Botí, ubicado en la calle Manríquez, donde la obra puede verse hasta el 2 de abril.

Ruz subrayó que "Frau es una artista visual que se sirve de instalaciones, de la fotografía, el vídeo y también de alimentos para dar una lectura social a su obra, una obra marcadamente feminista que pudimos ver en D-Mencia, dentro de Periféricos".

"El arte y la cultura no pueden ser ajenos a los crímenes de la violencia machista, no pueden ser neutrales, tienen que servir para mandar un mensaje desde la coeducación", subrayó Ruz. En este sentido, abundó en que "el arte no se debe olvidar de las mujeres asesinadas durante el año pasado, es importante unir arte a compromiso".

Frau explicó que la intención de la obra "es que cale, y que estas 105 manzanas, en representación de las mujeres, no se queden en el olvido, en cifras y estadísticas".

"Cada uno de nosotros puede hacer algo por cambiar esto. Esta es mi semilla para, entre todos, dialogar y cambiar esto desde lo político y desde lo personal", señaló. Frau adelantó que esta instalación será realizada por la artista en otros espacios mientras siga habiendo víctimas de violencia de género.

Este proyecto nació en 2015 en una exposición colectiva en la Fundación Antonio Saura, en Cuenca. A comienzos del año siguiente, la artista realizó una intervención en Sevilla.